Niedawno rozpoczął się kolejny sezon "Love Island. Wyspy miłości". Produkcja Polsatu zyskała wielu fanów. Widzowie uwielbiają oglądać historie miłosne uczestników. Choć nowa edycja dopiero się zaczęła, na rajskiej wyspie pojawiły się pierwsze afery. Tym razem chodzi o Weronikę i Adama. Początkowo bohaterka bardzo spodobała się mężczyźnie. Postanowił zatem stworzyć z nią parę. Uczestniczka nie mogła się jednak pogodzić z obojętnością chłopaka. Cała sytuacja wywołała konflikt. Ich duet nie przetrwał. Nie oznaczało to jednak koniec kłótni.

