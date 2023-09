"Hotel Paradise". Marvin zapytany wprost, co czuje do Karoliny

Niedawno ruszyła siódma edycja "Hotelu Paradise". Tym razem uczestnicy zamieszkali w pięknej willi w Kolumbii. W hotelu bardzo szybko potworzyły się pary i zaczęła się zacięta rywalizacja. Jedną z mocnych par jest Marvin i Karolina. Uczestnik w ostatniej sesji Q&A z fanami zdradził, co tak naprawdę czuje do swojej programowej partnerki.

"Hotel Paradise". Karolina zazdrosna o partnera. Marvin wyznał co do niej czuje

Każda nowa uczestniczka w "Hotelu Paradise" stanowi realne zagrożenie dla trwałości związków w programie. Trudno się dziwić, że w takiej sytuacji nie jest przyjmowana ciepło i budzi zazdrość dziewczyn. Tak było w przypadku Łucji, która dołączyła do programu na samym początku. Uczestniczka na pierwszej puszce pandory zarzuciła partnerce Marvina, Karoline, że jest zbyt zaborcza i za bardzo steruje partnerem. "A mi się wydaje, ze bardzo chcesz podjudzać" - podsumowała Karolina. Łucja dopiero co opuściła rajską willę, ale Karolina znów ma powód do zazdrości. Do hotelu weszła nowa uczestniczka, Wiktoria i Marvin od razu stwierdził, że jest w jego typie. Mało tego otwarcie wyznał Karolinie, że Wiktoria jest według niego atrakcyjna, używając subtelnego "w ch*j", co tylko zdenerwowało jego partnerkę i doprowadziło ją do płaczu. Na usprawiedliwienie swoich słów wyznał, że jest po prostu szczery. Reakcja Karoliny była natychmiastowa. Stwierdziła, że ma ochotę opuścić program, bo nie czuje się komfortowo. Co na to Marvin? "To nie zmienia faktu, co czuję do ciebie. Dla mnie liczysz się tylko ty. Nie jakaś banda nowych uczestniczek" - podkreślił, chcąc uspokoić partnerkę. Widzowie postanowili zgłębić ten temat. Podczas sesji Q&A, którą Marvin zorganizował na Instagramie, zapytali go, co tak naprawdę czuje do Karoliny. Jak sądzicie, czy Karolina ma słuszne obawy?

Dosyć ciężko jeszcze to definiować. Na tym etapie silne przyciąganie, zainteresowanie i na pewno zauroczenie - wyznał Marvin.

'Hotel Paradise'. Marvin wyznał, co czuje do Karoliny fot. screen instagram.com/marvin.hotelparadise7

