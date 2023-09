"Rolnik szuka żony" wciąż cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród fanów. Ci śledzą nie tylko najnowsze odcinki, ale i chętnie sprawdzają, co słychać u starych uczestników randkowego show. Anna i Grzegorz Bardowscy poznali się w drugiej edycji programu. Nie da się ukryć, że niemal od razu wpadli sobie w oko i pojawiła się między nimi chemia. Para wzięła ślub i doczekała się dwójki dzieci. W kwietniu świętowali siódmą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jakiś czas temu Anna i Grzegorz podjęli decyzję o przeprowadzce. Budowę nowego i wymarzonego domu kobieta skrupulatnie relacjonowała w mediach społecznościowych. Rodzina dopiero niedawno się przeprowadziła. Wszystko wskazuje na to, że Anna zatęskniła za remontami. Zamierza odnowić sypialnię.

"Rolnik szuka żony". Anna Bardowska po raz kolejny remontuje sypialnię. "U nas od nowa te tematy"

Rodzina Bardowskich przeprowadziła się do nowego domu, gdy wszystkie prace budowlane zostały zrealizowane. Do wykończenia został jedynie taras oraz urządzenie i zagospodarowanie ogrodu. Jak się okazuje, prace nad tarasem nadal trwają, a w międzyczasie żona rolnika wpadła na jeszcze jeden pomysł. Postanowiła na nowo urządzić sypialnię.

Anna Bardowska poinformowała na InstaStories, że zamierza wykończyć sypialnię. W tym celu zwróciła się nawet z prośbą o pomoc do projektantki. Na opublikowanym nagraniu przyznała, że już nie może doczekać się efektów. "U nas od nowa te tematy, nawet nie powiem, że budowlane, będziemy robić taras. Dzisiaj przyjechałam tu na spotkanie z paniami projektantkami, bo w końcu chcemy dokończyć sypialnię. U nas w sypialni, wiecie, wstawiliśmy łóżko i huśtawkę. Huśtawkę, jak zobaczyłam, to byłam pewna, że musimy ją mieć, a na resztę nie było pomysłu. Idę zobaczyć, jaki pomysł mają panie na naszą sypialnię" - opowiadała. Przy okazji w dalszej części InstaStories wyznała, że rozpoczęła już poszukiwania nowych mebli. Pokazała nawet kadr ze sklepu, na którym widać drewnianą toaletkę z olbrzymim lustrem. "No, piękna jest" - rozpływała się. Myślicie, że tym razem pomieszczenie spełni jej oczekiwania?