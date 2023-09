Program "Sanatorium miłości" to jeden z niekwestionowanych hitów Telewizji Polskiej. Randkowe show dla seniorów cieszy się niesłychaną popularnością i zainteresowaniem wśród widzów. Ci wprost uwielbiają śledzić ich poczynania. Program doczekał się już pięciu edycji. W czwartym sezonie mieliśmy okazję poznać dwie dość charyzmatyczne uczestniczki: Mariolę Baruk i Mariolę Różalską. Obie panie poza kamerami nawiązały między sobą trwałą przyjaźń i mimo dzielącej je odległości stale pozostają w kontakcie. "Chciałabym, abyśmy miały szansę pomieszkać razem, poznać się lepiej, porozmawiać i wzmocnić naszą relację. Przez ostatnie miesiące byłyśmy w regularnym kontakcie telefonicznym. Czuję, że świetnie się rozumiemy" - opowiadała Baruk w rozmowie z "Rewią".

"Sanatorium miłości". Mariola odwiedziła przyjaciółkę w Stanach

Mariola Baruk, którą widzowie mogą kojarzyć jako Lucy od lat mieszka w stanie Ney Jersey w Stanach Zjednoczonych. Jakiś czas temu Mariola Różańska, czyli Berlinka, zapowiedziała, że zamierza przyjechać z wizytą do przyjaciółki za oceanem. Wszystko wskazuje na to, że jak postanowiła, tak i zrobiła. W mediach społecznościowych programu pojawiło się wspólne zdjęcie seniorek. Obie panie pozują na tle jasnego pomieszczenia, a uśmiech nie schodzi im z twarzy. Trzeba przyznać, że jedna z nich sporo się zmieniła. Berlinka zapuściła i przefarbowała włosy. Takie wydanie zdecydowanie odejmuje jej lat. "Stęskniliście się za naszymi Mariolami? Ona za sobą chyba tak, bo odnalazły się aż New Jersey" - napisano na profilu show.

"Sanatorium miłości". Mariola przeszła metamorfozę. Fani pieją z zachwytu

Pod opublikowanym postem pojawiły się liczne reakcje. Internauci niemal natychmiast chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Przy okazji nie szczędziły seniorką miłych słów. Posypały się same komplementy. Niektórzy życzyli im dobrej zabawy. "Pięknie dziewczyny. Bawcie się świetnie" - napisała jedna z internautek. "Wspaniale wyglądacie, życzę mile spędzanego czasu!" - dodała kolejna. Inni zaś zwrócili uwagę na odmieniony wygląd Marioli Różalskiej. "Pięknie! Berlinki nie poznałam" - stwierdziła internautka. "Super zmiana" - zauważyła następna. A wy co sądzicie?