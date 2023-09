Łucja o kulisach odejścia z "Hotelu Paradise". To zarzucali jej uczestnicy

Siódmy sezon "Hotelu Paradise" jeszcze na dobre się nie rozkręcił, a emocje już zdążyły sięgnąć zenitu. Niedawno do uczestników dołączyła Łucja. Jej wejście do programu rozpaliło zarówno widzów, jak i mieszkańców wyspy aż do czerwoności. Pozostałe dziewczyny poczuły wyraźnie zagrożenia dla trwałości swoich zaledwie kilkudniowych związków. W hotelu nie szczędziły Łucji uszczypliwości i niepochlebnych komentarzy. Internauci niemal od razu opowiedzieli się po jednej ze stron. Wybrali Łucję. "Produkcja nie ucięła hejtu uczestników, żeby zapewnić sobie lepszą oglądalność. Nie zorganizowała konkurencji, lecz ranking z oczywistym wynikiem! Podle wyeliminowała Łucję" - grzmiał jeden z nich. Ostatecznie Łucja zdecydowała się opuścić program.

REKLAMA

Zobacz wideo Nana z Hotelu Paradise o Dorocińskim i Zakościelnym. "Dla mnie to już trochę za starzy"

"Hotel Paradise". Łucja wyjawiła, co zarzucali jej uczestnicy. "Zbyt lekko podałam dłoń"

Jak wiadomo, programy typu reality show nagrywane są z pewnym wyprzedzeniem. Łucja już od jakiegoś czasu przebywa w domu. Teraz gdy odcinki z jej udziałem zostały już wyemitowane w telewizji, uczestniczka postanowiła zabrać głoś w sprawie i opowiedzieć, jak to wyglądało z jej perspektywy.

Łucja weszła w interakcję z fanami, którzy wykazali jej ogromne wsparcie i zorganizowała na Instagramie słynną serię pytań Q&A. Wśród zapytań nie zabrakło nawiązań do udziału w "Hotelu Paradise" i konfliktu z innymi uczestnikami. Jedna z internautek nie owijała w bawełnę i zapytała wprost. "Czy mieszkańcy jakoś się tłumaczyli? Dlaczego tak źle cię traktowali do samego końca?" - zapytała. Łucja ruszyła z odpowiedzią. Zdobyła się nawet na odrobinę poczucia humoru. "Złe pierwsze wrażenie. Nieustanne intrygi" - zaczęła. Po czym dodała: "Zbyt lekko podałam dłoń. Siedziałam noga na nogę. Rozmawiałam z chłopakami. Zbyt pewna siebie" - wyliczała. "Więcej grzechów nie pamiętam" - skwitowała.

'Hotel Paradise'. Łucja Instagram/@lucja_hotelparadise7

"Hotel Paradise". Konrad broni Łucji. "Kiepsko się na to patrzyło"

Konrad wystąpił w piątej edycji "Hotelu Paradise". Od tamtego momentu aktywnie działa w sieci. Nie ukrywa, że jest na bieżąco z nowymi sezonami i często wypowiada się na temat programu. Ostatnio zaprosił fanów do wspólnej dyskusji. Jednym z tematów, jakie najbardziej interesują widzów, jest właśnie hejt, jaki spadł na Łucję. "Jakie masz zdanie na temat zachowań uczestników w stosunku do Łucji?" - spytał jeden z internautów. Konrad stanowczo odpowiedział i wziął w obronę dziewczynę. "Kiepsko się na to patrzyło. Wspólna nagonka na jedną osobę integruje grupę (w myśli zasady, że wspólny wróg jednoczy) i umożliwia poprawienie sobie samooceny, poczucie się silniejszym czy lepszym czyimś kosztem" - napisał. Przy okazji nie szczędził innych kąśliwych uwag na temat nowego sezonu i uczestników. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.