W poprzednim odcinku "Milionerów" naprzeciwko Huberta Urbańskiego zasiadł Łukasz Baniak, matematyk z Wieliczki. Gracz zawodowo zajmuje się analizowaniem sprzedaży słodyczy. Już przy drugim pytaniu musiał poprosić o podpowiedź publiczności. Jak poszła mu droga do miliona? Strzał przy pytaniu za 40 tysięcy złotych o naparstnicę okazał się błędny i Łukasz wyszedł ze studia z tysiącem złotych. Sprawdźcie, czy znalibyście odpowiedź na to pytanie. W najnowszym odcinku "Milionerów" o główną nagrodę zawalczyła Magdalena ze Sławna. Pytanie o ciasto francuskie sprawiło jej spory problem.

"Milionerzy". Rozwarstwienie ciasta francuskiego odebrało Magdalenie szansę na milion

W 653. odcinku "Milionerów" grę rozpoczęła Magdalena Białecka ze Sławna. Uczestniczka jest aktualnie na urlopie macierzyńskim, studiuje inżynierię zarządzania i pisze książkę o długiej drodze do macierzyństwa. Do studia zabrała ze sobą przyjaciółkę Agnieszkę. Pierwsze pytanie nie sprawiło Magdzie problemu. Wątpliwości pojawiły się przy drugim pytaniu i uczestniczka teleturnieju poprosiła o pomoc publiczność. "I bogacz i dziad tu są za pan brat i każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutkie ten gród, jak sok, czekolada i miód". Ten gród to" - przeczytał Hubert Urbański. "A. Wrocław, B. Warszawa, C. Lwów, D. Wilno" - dorzucił prowadzący. Publiczność w studiu wskazała prawie jednomyślnie odpowiedź "C", która okazała się poprawna. Następne pytanie dotyczyło ciasta francuskiego. Uczestniczka nie była przekonana, ale odważnie zaznaczyła odpowiedź "D". I niestety się przeliczyła. Prawidłowa odpowiedź to listkowanie i ze studia wyszła jedynie z gwarantowaną kwotą 1000 zł.

Charakterystyczne dla ciasta francuskiego rozwarstwienie nazywane jest:

A. listkowaniem

B. szparowaniem

C. słojowaniem

D. plastrowaniem

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 609. odcinku programu TVN-u wystąpił pan Mateusz. Uczestnik miał za zadanie odpowiedzieć na pytanie związane z piosenką polityczną Pawła Kukiza. Bohater odcinka postanowił zaryzykować. Dzięki spontanicznej decyzji zdobył aż 125 tysięcy złotych. Jego radość nie trwała jednak zbyt długo. Następne pytanie okazało się trudniejsze. Pan Mateusz opuścił studio z gwarantowaną sumą 40 tysięcy złotych. W 608. odcinku "Milionerów" widzowie mogli podziwiać grę pani Kingi. Uczestniczka musiała odpowiedzieć na pytanie dotyczące twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Niestety, nie znała poprawnej odpowiedzi. Na tym etapie zakończyła przygodę z teleturniejem.