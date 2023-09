Ósma edycja "Love Island" wystartowała pełną parą. Choć od premiery najnowszego sezonu minęło zaledwie kilka dni, to emocji na Wyspie Miłości na pewno nie brakowało. Widzowie zdążyli już poznać uczestników i wyrobili sobie zdanie na ich temat. Nie da się ukryć, że najwięcej kontrowersji wzbudzają Karolina i Marcin. Oboje tworzą inne pary, ale niegdyś poza programem łączyło ich płomienne uczucie. Internauci mają duże wątpliwości co do ich szczerości. Oprócz tego w ostatnim odcinku u boku Karoliny Gilon pojawił się gość specjalny - Michał Figurski. Jego występ nie odbił się bez echa. Swoje pięć groszy dorzuciła Justyna Żak, znana szerszej publiczności z programu "Big Brother".

"Love Island". Gwiazda "Big Brothera" komentuje wizytę Figurskiego. "Jakieś to niesmaczne"

W najnowszym odcinku randkowego show emocji nie brakowało. Między dwiema uczestniczkami doszło do namiętnego pocałunku. Sporo kontrowersji wzbudził także gość specjalny, który odwiedził Wyspę Miłości, by zasiąść obok prowadzącej podczas sprawdzania zgodności par. Przy okazji gry Michał Figurski podzielił się z nimi pewnymi niesmacznymi uwagami. Nie wszystkie z nich były na miejscu i przypadły do gustu widzom.

Do występu odniosła się również Justyna Żak, która w 2019 roku wystąpiła w "Big Brotherze", a obecnie działa w mediach społecznościowych. Youtuberka była wyraźnie oburzona i w ostrych słowach dała wyraz temu, co o tym sądzi. "Jakieś to niesmaczne, że przyszedł 50-letni chłop pytać 20 i więcej lat młodsze dziewczyny czy wolą grube, czy długie penisy" - napisała pod postem. Po czym dodała: "Nie wyobrażam sobie, żeby w ogóle doszło do takiej sytuacji, że przychodzi np. Kinga Rusin i wypytuje młodzików, co lubią w łóżku. Ale gdyby się tak stało, też byłoby niesmacznie" - dodała.

