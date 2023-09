Na początku września na antenie TV 4 pojawił się długo wyczekiwany ósmy sezon "Love Island". W najnowszej odsłonie programu poznaliśmy grupę uczestników, którzy zamieszkali w hiszpańskiej willi w poszukiwaniu upragnionej miłości. Choć od premiery mieliśmy okazję zobaczyć dopiero kilka pierwszych odcinków, to trzeba przyznać, że w randkowym show dzieje się naprawdę sporo, a widzowie nie mogą narzekać na nudę. Niedawno między panami doszło do zgrzytu. Z kolei panie bardzo się do siebie zbliżyły. Lori gości na wyspie od początku. Po ostatnim przeparowaniu została singielką. Zobaczcie, czym zajmuje się na co dzień i jak zmieniła się na przestrzeni lat.

"Love Island". Lori nagrywa piosenki. Wystąpiła nawet w popularnym show

Jedną z uczestniczek, która szuka szczęścia na Wyspie Miłości, jest Oliwia. Lori dołączyła do uczestników już w pierwszym odcinku programu. Islanderka ma 25 lat i pochodzi z Warszawy, gdzie pracuje aktualnie jako social media manager.

Oprócz tego ma wiele różnorodnych pasji. Jedną z nich jest muzyka. Niedawno wypuściła nowy singiel "Tańczę". Lori może zachwycić nie tylko pięknym głosem. Jest także kompozytorką oraz autorką tekstów. Swego czasu, w wieku 19 lat wzięła nawet udział w popularnym programie muzycznym "The Voice of Poland" i przeszła casting do ósmej edycji. Podczas przesłuchań w ciemno zachwyciła Andrzeja Piasecznego, Tomsona i Barona oraz Marię Sadowską, do drużyny której trafiła po przesłuchaniach w ciemno. Wówczas odpadła podczas eliminacji na bitwach. Jej występ w TVP2 możecie zobaczyć poniżej. Lori nie ukrywa, że chciałaby znaleźć bratnią duszę, z którą będzie mogła dzielić swoje pasje. Czy uda jej się to zrobić w telewizji? O tym przekonamy się już niebawem.

"Love Island". Jak kiedyś wyglądała Lori? Lubiła eksperymentować z fryzurą

Lori prężnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi prawie 30 tysięcy użytkowników. Chętnie pokazuje urywki z życia zawodowego, jak i prywatnego. Z racji tego, że obecnie przebywa w hiszpańskiej willi nie publikuje nowych treści, ale dokopaliśmy się do jej ujęć sprzed lat. Trzeba przyznać, że na przestrzeni czasu kobieta bardzo się zmieniła. Niegdyś miała o wiele krótsze włosy i uwielbiała eksperymentować z ich kolorem. Więcej zdjęć uczestniczki znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.