Ósma edycja "Love Island" wystartowała pełną parą. Na Wyspie Miłości goszczą uczestnicy, którzy zdążyli już nieźle namieszać. Jedno jest pewne. W tej edycji widzowie nie mogą narzekać na nudę. W telewizji wyemitowano kilka odcinków, a emocje już sięgnęły zenitu. W pierwszym do willi weszła Karolina Gackowska, polska zawodniczka MMA, która ma już za sobą sporo sukcesów w amatorskich walkach. W drugim do uczestników dołączył Marcin. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że parę przed programem łączyły dość zażyłe relacje. Widzom nie spodobała się ta sytuacja. Nie zostawili na produkcji suchej nitki. Tym razem na jaw wyszły nowe szczegóły znajomości. Widzowie nie mają wątpliwości. Węszą ustawkę.

"Love Island". Karolina i Marcin jednak są razem? "Przespaliśmy się"

Zaledwie rok temu Karolina i Marcin byli szczęśliwym narzeczeństwem. Niestety, relacja nie przetrwała próby czasu. "Moje serduszko szybciej zabiło, bardzo się ucieszyłam, że przyszedł, jest i mogę go zobaczyć. To była moja pierwsza dojrzała miłość i chyba jeszcze nie zgasła do końca" - wyznała Karolina po ujrzeniu Marcina. "Rozstaliśmy się, bo on był za mało spontaniczny, a ja byłam niedojrzała. Nie umieliśmy się porozumieć" - dodała.

Nie da się ukryć, że ta dwójka ewidentnie dalej ma się ku sobie. W jednej z rozmów z eks Marcin wyznał, że próbował wszystkiego, aby o niej zapomnieć i zgłoszenie się do programu było na to kolejnym sposobem. Na tym jednak nie koniec. W mediach społecznościowych programu pojawił się zwiastun najnowszego odcinka. Wszystko wskazuje na to, że szykuje się kolejny niespodziewany zwrot w sprawie. Wyjdzie na jaw, że kilkanaście dni przed rozpoczęciem programu Karolina i Marcin spędzili ze sobą namiętne chwile. "Dwa tygodnie jeszcze przed programem przespaliśmy się" - wyzna Karolina.

"Love Island". Rozgoryczeni internauci nie mają wątpliwości. "Na bank wiedział"

Pod opublikowanym postem pojawił się dosłownie wysyp reakcji. Widzowie nie czekali długo. Niemal od razu chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Przy okazji nie kryli złości i rozczarowania. Węszą spisek. Ich zdaniem Karolina i Marcin wcale się nie rozstali, a na Wyspie Miłości tylko udają byłych narzeczonych. "Dwa tygodnie przed programem się przespali? Jak podobno uczestnicy ze dwa miesiące wcześniej wiedzą, że będą w programie, na bank wiedział, że Karolina tam będzie" - zauważyła jedna z internautek. "Dwa tygodnie temu się przespali, i nie, nie wiedzieli, że będą razem na wyspie" - grzmiała kolejna. "Wydaje mi się, że Karolina i Marcin chcieli przeżyć razem przygodę na "Love Island", dlatego przyszli osobno, ale wyjdą razem", "Karolina i Marcin to ustawka na bank się nie rozstali, tylko udają eks..." - pisały następne. A wy co o tym sądzicie?