Temperatura na "Love Island" podnosi się z odcinka na odcinek. Ostatnio Armin zrobił aferę Laurze, że zrezygnowała z nocy w kryjówce. Uczestniczka mogła wybrać pomiędzy swoją parą, a Karoliną i jej partnerem i bohatersko ustąpiła koleżance. Nie spodziewała się, że reakcja Armina będzie aż tak gwałtowna. Wieczór skończyła we łzach, a pocieszenie znalazła właśnie u Karoliny. "Masz 21 lat dziewczyno i ty potrafisz rozmawiać o swoich potrzebach. (...) Jesteś tak pełnowartościową kobietą, że po prostu nie chcę, żeby ktoś ci to zabrał" - pocieszała koleżankę przejęta Karolina. Armin bardzo podpadł widzom i nie zostawili na nim suchej nitki. W najnowszym odcinku show między przyjaciółkami doszło do namiętnego pocałunku. Sekcja komentarzy w mediach społecznościowych zapłonęła.

"Love Island". Gorący pocałunek Laury i Karoliny. Widzowie oburzeni

W najnowszym odcinku "Love Island" podczas zabawy Laura i Karolina pocałowały się na oczach grupy. Wywołało to ogromne emocje, zarówno wśród uczestników, jak i widzów. Armin, partner Laury, był zaskoczony niespodziewanymi czułościami między dziewczynami. Pozostała część grupy zareagowała entuzjastycznie. W komentarzach pod fragmentem nagrania z odcinka na Instagramie rozpętała się istna burza. "Ten program osiągnął już dno dna", "Widać oglądalność spada", "Ten program już totalnie zszedł na psy", "To teraz będzie pięciokąt?" - napisali widzowie. Od razu odezwały się też głosy drugiej strony potępiające tę krytykę. "Płacz, bo się dwie dziewczyny całują. Widać jaki ten kraj postępowy i tolerancyjny", "Ludziska, więcej dystansu", "Nie przesadzajcie już w tych komentarzach, to tylko zabawa" - czytamy. Co sądzicie o tak radykalnych reakcjach widzów?

Temperatura na wyspie osiąga punkt wrzenia, podobnie jak myśli Armina. Czy czeka nas zwrot akcji? - czytamy na oficjalnym profilu programu.

"Love Island". Armin przeprasza Laurę. "Czasem jest mi ciężko"

W najnowszym odcinku 'Love Island" Armin postanowił porozmawiać z Laurą i przeprosić ją za swoje ostatnie zachowanie. "Ogólnie chcę ci dać do zrozumienia, że nic nie jest twoją winą i że wszystko jest okej z tobą. Czasem ja się tak zachowuje, bo mam jeszcze jakieś nieprzepracowane rzeczy ze sobą. I czasem jest mi ciężko. I żebyś po prostu się nie zmieniała i była sobą. Jakby do tej pory nic nie mogę ci zrzucić w naszej relacji i w tym co robisz dla mnie i ze mną" - podkreślił Armin. Wyznanie partnera Laura przyjęła ze łzami w oczach. Jak sądzicie, czy ta para przetrwa?