4 września teleturniej "Milionerzy" powrócił z 14. sezonem. W ostatnim odcinku show grę kontynuował Jan Bindas z Sanoka. Gracz odcinek rozpoczął z kwotą 75. tysięcy złotych i do miliona zostały mu zaledwie cztery pytania. Jak poszło mu w dalszej części gry? Padło zagadnienie o "Dziady" Mickiewicza i niepewny prawidłowej odpowiedzi zrezygnował. Sprawdźcie, czy znalibyście odpowiedź. W kolejnym odcinku teleturnieju grę rozpoczął Łukasz Baniak. Jak mu poszło?

REKLAMA

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

"Milionerzy". Przegrał, bo nie wiedział czym jest "naparstnica"

W 652. odcinku "Milionerów" grę rozpoczął Łukasz Baniak, matematyk po Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej z Wieliczki. Gracz przez chwilę pracował w korporacji, a obecnie pracuje jako analityk, który analizuje sprzedaż słodyczy. Pierwsze pytanie nie sprawiło graczowi większych problemów. Przy drugim pytaniu skorzystał z koła ratunkowego i wybrał podpowiedź publiczności. "Który z kompozytorów muzyki filmowej kryje się pod pseudonimem Jimek?" - zapytał Hubert. Dostępne odpowiedzi to: A. Wojciech Kilar, B. Krzysztof Komeda, C. Radzimir Dębski, D. Zbigniew Preisner. Publiczność jednoznacznie wskazała odpowiedź "C" i gracz skorzystał z podpowiedzi, która okazała się prawidłowa.

Kolejne problemy sprawiło graczowi pytanie o operę. Zakłopotany zdecydował się na telefon do przyjaciela. Po drugiej stronie słuchawki czekała mama Łukasza, gotowa zmierzyć się z pytaniem. "Którą niezdolną do stałego uczucia bohaterkę znanej opery najlepiej charakteryzują słowa "Habanery"?" A. Toscę, B. Aidę, C. Carmen, D. Halkę - przeczytał Hubert. Mama od razu przyznała, że nie ma pojęcia, jaka jest prawidłowa odpowiedź i gracz zdecydował się na strzał w ciemno. Zaznaczył odpowiedź "C". Był to strzał w dziesiątkę, bo odpowiedź okazała się prawidłowa. Jak poszło mu w dalszej rozgrywce? Pytanie za 40.000 pokonało Łukasza. Zaznaczył odpowiedź "A", która okazała się błędna. Stracił wygrane dotąd pieniądze i ze studia odszedł z gwarantowanym tysiącem. Prawidłowa odpowiedź to "B". Wiedzieliście?

Naparstek chroni palec krawcowej, a naparstnica:

A. chroni tułów rycerza

B. nadaje się na kwiat cięty

C. to napar z igliwia

D. ma dwa ostrza

'Milionerzy'. Odcinek 652. fot. screen Player.pl

"Milionerzy". Te pytania sprawiły trudności uczestnikom

W 648. odcinku "Milionerów" wystąpiła pani Paulina. Pierwsza kategoria sprawiła, że uczestniczka się zawahała. Nie ukrywała, że pytanie o to kim jest abiturient, bardzo ją zaskoczyło. Po chwili namysłu kobieta sięgnęła po pomoc publiczności. Ta znowu okazała się być niezawodna. Pani Paulina z dwoma kołami ratunkowymi mogła kontynuować grę. Z kolei, w 647. odcinku "Milionerów" pojawił się pan Marek. Początkowy entuzjazm mężczyzny został stłumiony, gdy padło muzyczne pytanie. Zdezorientowany postanowił zadzwonić do teścia. Po rozmowie mężczyzna nie odważył się zaryzykować. Zakończył grę i opuścił studio, bogatszy o 75 tysięcy złotych. Jesteście fanami "Milionerów"? Premierowe odcinki są emitowane od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 na antenie TVN.