"Chcę tu zostać" to hit wesel już od 20 lat! Tak zmieniła się wokalistka Farby

20 lat temu ballada "Chcę tu zostać" była śpiewna przez wszystkich Polaków. Dwie dekady później słynna piosenka nie została zapomniana. Wielki hit zespołu Farba pamięta już kolejne pokolenie. Grupa została założona jeszcze w 1999 roku. Wokalistką została Joanna Kozak. Zanim nagrała słynną piosenkę, wygrała jeden z odcinków "Szansy na sukces". Przez jakiś czas szukała odpowiednich muzyków, którzy mogliby stworzyć ze sobą zespół. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że w studiu nagraniowym spotka swojego przyszłego męża. Zespół Farba zagościł w programie "Dzień dobry TVN".

REKLAMA

Zobacz wideo Blue Cafe o 25 latach na scenie i nowej piosence. "Na co dzień jesteśmy ciągle dostępni dla wszystkich. Ciężko jest skupić się na drugiej osobie"

Farba zagościła w "Dzień dobry TVN". Minęło 20 lat od piosenki "Chcę tu zostać"

Joanna Kozak i Jacek Woźniak poznali się, gdy mieli po 16 lat. Od tego czasu minęło 26 lat. Przez większość, bo aż 17 lat działają jako małżeństwo. Początkowo ich miłość była platoniczna. Joanna postanowiła jednak wyznać, co czuje. W taki sposób powstała piosenka "Chcę tu zostać". Ostatnio para zagościła w "Dzień dobry TVN". Ich najpopularniejszy utwór skończył właśnie 20 lat. "Ja, pisząc tę piosenkę, będąc jeszcze w liceum i tęskniąc za Jackiem, który wyjechał na wakacje na Cypr, nie spodziewałam się aż takiego sukcesu" - wyznała Joanna w słynnej śniadaniówce. Okazało się, że członkowie zespołu nie liczyli na to, że singiel aż tak się wybije. Początkowo nie chcieli go nawet grać na koncertach.

Pamiętacie piosenkę Farby, 'Chcę tu zostać'? Utwór właśnie skończył 20 lat. Jak dziś wygląda wokalistka? fot. 'Dzień dobry TVN'/screenshot

"Tego numeru w zespole nie chcieli grać, bo koledzy byli nastawieni na numery rockowe, chcieli grać bardziej ostro. Nawet na koncertach byli niechętni, bo mówili, że nie, bo "Chcę tu zostać" to taka ballada…" - wyznała piosenkarka w "Dzień dobry TVN". Z czasem utwór stał się ogólnopolskim hitem. Po 20 latach nadal nie został zapomniany. Tymczasem członkowie zespołu kompletnie się zmienili od tego czasu. Poznalibyście ich? Więcej zdjęć z dawniej i dziś zespołu Farba znajdziecie w galerii na górze strony.

"Chcę tu zostać" nie traci popularności. Wielu fanów nadal do niej wraca

Piosenka "Chcę tu zostać" pomimo upływu czasu nie straciła na wartości. Joanna przyznała, że utwór wciąż ma wielu fanów. "Ludzie cały czas piszą, oni nie zapomnieli, mimo że to było 20 lat temu. Nowe pokolenie wraca do tej piosenki. Kiedyś pisali listy, teraz piszą komentarze na YouTubie, np. że "to była piosenka moich rodziców", albo tańczyli do niej swój pierwszy taniec na weselu" - wyznał mąż wokalistki. Oboje nie kryli dumy. Obecnie zespół dalej działa. W sieci można znaleźć najnowsze numery grupy Farba. ZOBACZ TEŻ: Szymon Wydra 20 lat temu rozpoczął karierę w "Idolu". Jego życie sporo się zmieniło. Tak dziś wygląda

Joanna Kozak fot. 'Dzień dobry TVN'/Screenshot