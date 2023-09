Siódmy sezon "Hotelu Paradise" jeszcze na dobre się nie rozkręcił, a już zrobiło się naprawdę gorąco i napięcie sięga zenitu. Łucja ledwo postawiła nogę w hotelu i od razu stała się wrogiem numer jeden. Dlaczego? Według pozostałych dziewczyn stanowi zagrożenie dla trwałości ich związków, a te mają zaledwie kilka dni. Jak zauważają widzowie, pozostałe mieszkanki hotelu wręcz ociekają jadem i będą chciały jak najszybciej pozbyć się zagrożenia, a traktowanie kilkudniowych związków jako poważne zobowiązania jest niepoważne. Internauci stoją murem za Łucją, czemu dają upust w komentarzach.

REKLAMA

Zobacz wideo Nana z Hotelu Paradise o Dorocińskim i Zakościelnym. "Dla mnie to już trochę za starzy"

"Hotel Paradise". Widzowie twierdzą, że uczestnicy szykanują Łucję. "Produkcja zrobiła błąd"

W jednym z odcinków uczestnicy musieli nawzajem ocenić swoją szansę w parach w skali od jeden do pięć. Sporo uczestników negatywnie wypowiedziało się o Łucji, z czym kategorycznie nie zgadzają się widzowie. W mediach społecznościowych "Hotelu Paradise" czytamy opinie, że bohaterowie show powinni wręcz przeprosić Łucję. Dziewczyna cieszy się ogromną sympatią widzów.

Może ktoś z uczestników tej edycji, oglądając teraz siebie w telewizorze i widząc niesmak widzów, wypowie się publicznie na temat szykanowania Łucji?

Mam nadzieję, że Łucja odpadnie, bo naprawdę żenująco się na to patrzy. Kolejny raz produkcja popełniła ten sam błąd - do ludzi nadających się typowo do reality show wrzuciła osobę zawyżającą poziom.

Karma wraca. Krytykowali Łucję, teraz są krytykowani przez całą Polskę - czytamy.

Uczestnicy siódmego "Hotelu Paradise" w ogniu krytyki widzów

Przypominamy, że po pierwszym odcinku siódmego sezonu "Hotelu Paradise", fani show podeszli dość krytycznie do nowych uczestników. Zarzucili im... dziecinność. "Pierwszy odcinek i już człowiek się zmęczył, oglądając to gimnazjum...", "Dziewczyny wredne. Są tam dwa dni, a już obgadują", "Alicja bardzo dziecinna i irytująca, nie pasuje do pozostałych", "Wszyscy wyglądają jak dzieci, które pierwszy raz wyjechały na wakacje bez rodziców" - czytaliśmy w komentarzach.