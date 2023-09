Kamila z "Rolnik szuka żony" podsumowała wesele Asi i Kamila. "Powiem ładnie"

Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz w końcu powiedzieli sobie sakramentalne "tak". 9 września 2023 roku para znana z programu "Rolnik szuka żony" stanęła na ślubnym kobiercu. Fani od kilku lat śledzą ich życie prywatne. Zakochani zdecydowali się na wspólne zamieszkanie po zakończeniu udziału w randkowym show, a niedawno na świat przyszła ich córka. Od jakiegoś czasu Asia i Kamil przygotowywali się do swojego wyjątkowego dnia. Do samego końca nie zdradzali, kiedy dokładnie odbędzie się ceremonia. Na uroczystości pojawiły się znane osoby z show "Rolnik szuka żony".

"Rolnik szuka żony". Kamila o weselu Asi i Kamila. Padły mocne słowa

Informacja o tym, że Asia i Kamil w końcu się pobrali, pojawiła się w mediach społecznościowych. Wiadomość została przekazana przez producentów programu "Rolnik szuka żony". Zdjęcia pojawiły się na profilu na Instagramie. "Dziś "tak" powiedzieli sobie Joanna i Kamil! Kochani, wspaniali, najpiękniejsi nasi! Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! Sto lat młodej parze!" - napisano w poście. Wkrótce ujęcia z uroczystości zaczęły być publikowane na kontach gości. Wśród nich pojawiła się Kamila, która pokazała, że bawi się świetnie.

Kamila na weselu Asi i Kamila, 'Rolnik szuka żony'f fot. Instagram/kamila.bos/screenshot

Kamila z programu "Rolnik szuka żony" zaprezentowała się we wzorzystej sukni. W trakcie wesela publikowała relacje z panną młodą. Wstawiała również kadry z innymi uczestnikami, a wśród nich była m.in. Emilia Pawłowska z piątej edycji show. Następnego dnia Kamila postanowiła podsumować wyjątkowy dzień Kamila i Asi. Opowiedziała o swoich odczuciach. "Przede mną jeszcze pięć godzin drogi do domu. Daleko, ale naprawdę było warto przyjechać. Przede wszystkim to, że Kamil i Asia są cudowni, to wiemy. Wesele było, powiem ładnie, bardzo, bardzo dobre. Bardzo fajnie było się zobaczyć z innymi uczestnikami. Dużo śmiechów, zabawy, było najlepiej - wyznała na Instagramie. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Wyjątkowy dzień Asi i Kamila odbył się bez pewnej gościny

Asia i Kamil zaprosili mnóstwo gości na swoje wesele. Wśród nich byli między innymi: Dawid Noweta, Mateusz Budych czy Adam Dzieżyc, których widzowie mogli kojarzyć z randkowego show. Zabrakło jednak prowadzącej. Marta Manowska nie mogła dotrzeć na uroczystość. "Bardzo bym chciała pojechać. Nie będę mogła, bo mamy wtedy zdjęcia do "Sanatorium miłości". Niestety ja nie mogę sobie dać "wykluczeń", bo byśmy wtedy nic nie zrobili" - mówiła w jednym z wywiadów. ZOBACZ TEŻ: Gosia z "Rolnik szuka żony" wyprawiła dzieci do przedszkola. Fanka zwróciła jej uwagę: Co to za moda?