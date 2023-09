"Love Island" nadal cieszy się ogromną popularnością wśród widzów Polsatu, nawet pomimo faktu, że od tej edycji przeniesiono emisję na siostrzany kanał - Czwórkę. Nowy sezon programu, w którym single zostają "zamknięci" na rajskiej wyspie, już od pierwszych odcinków wzbudza wielkie emocje. Fanów szczególnie interesuje nowa uczestniczka Klaudia, która zdążyła im już kilka razy podpaść. Ostatnio za sprawą swojej wypowiedzi na temat długich związków. Nie zostawili na niej suchej nitki w mediach społecznościowych.

Nowa uczestniczka "Love Island" zaskoczona, że można być w związku z jedną osobą kilka lat

W szóstym odcinku hitowego show Polsatu "Love Island" do wyspiarzy dołączyły dwie nowe uczestniczki. Obie o imieniu Klaudia. Wywołały niemałe poruszenie wśród męskiego grona. Szybko wpadły im w oko. Tymczasem fani zupełnie inaczej je ocenili. Szczególnie jedną z nich, której wypowiedzi doprowadziły do ostrej dyskusji w sieci.

Choć Klaudii Ś. najbardziej wpadł w oko strażak, to nie bała się podejmować rozmów z innymi uczestnikami. Niektóre z nich dotyczyły bardziej prywatnych tematów. Koszykarza Bartka wypytywała o poprzednie związki. Kiedy ten wyznał, że był z jedną partnerką przez kilka lat, to nowa uczestniczka nie kryła zaskoczenia.

Przez całe gimnazjum byłem w jednym związku - mówił Bartek.

Z jedną osobą? O Jezu. Jakiś psychol z ciebie. On był z jedną osobą dziesięć lat, rozumiesz, Adam? - zareagowała Klaudia Ś.

Klaudia z "Love Island" już podpadła fanom. W Internecie zawrzało

Na oficjalnym profilu programu pojawiły się kadry z ostatniego odcinka z udziałem Klaudii Ś. Internauci wykorzystali tę okazję, aby wyrazić swoje opinie na temat nowej uczestniczki. Jak można z nich wywnioskować, to niekoniecznie przypadła im do gustu. "Ta Klaudia Ś. to wypowiada się jak taka typowa Grażyna", "Szkoda, że Klaudia Ś. dopiero teraz weszła. Na pewno świetnie by się odnalazła we wcześniejszej zabawie w Januszy i Grażyny" - żartowali fani.

Jednak moment, w którym Klaudia wyśmiała Bartka za bycie w długim związku, szczególnie nie spodobał się widzom "Love Island". "Naśmiewa się, że ktoś był w związku lata - masakra jakaś. Zobaczymy, co będzie dalej z jej gadkami", "Jesteś psycholem, bo byłeś z jedną kobietą dziesięć lat w związku - tego nie trzeba nawet komentować" - czytamy w komentarzach. A wy jak oceniacie nową uczestniczkę? Więcej zdjęć z szóstego odcinka "Love Island" znajdziecie w galerii na górze strony.