Na antenie TVN wystartował nowy sezon "Top Model". W tym roku aspirujący modele i modelki już po raz 12. dostali szansę zaprezentowania się przed jurorami. W ostatnim odcinku pojawiło się wiele oryginalnych twarzy i osobowości. Największe wrażenie na jury zrobił 25-letni Tadeusz Mikołajczak. Uczestnik był pierwszym mężczyzną w historii programu, który otrzymał złoty bilet. Nie wszyscy uznali jednak, że takie wyróżnienie mu się należy.

Zobacz wideo Katarzyna Sokołowska o nowym sezonie Top Model. "Oni w pigułce dostają szkołę zawodu i szkołę życia"

Złoty bilet w "Top Model" po raz pierwszy trafił w męskie ręce. Internauci podzieleni

Tadeusz od razu zachwycił jurorów. Entuzjastycznie nastawione były szczególnie panie. Joanna Krupa miała zastrzeżenie jedynie do wąsów aspirującego modela. Kiedy okazało się, że uczestnik ma do opowiedzenia wzruszającą historię związaną z rodzicami, wiadomo było, że przejdzie do kolejnego etapu.

Nie mam z nimi kontaktu tak naprawdę od małego. Było to z przyczyn niezależnych od nas, ode mnie i od rodziców. Moim głównym przewodnikiem była babcia - opowiadał przed kamerą.

Jury postanowiło pójść o krok dalej i wręczyło Tadeuszowi złoty bilet. Po raz pierwszy w historii programu trafił on w męskie ręce. "Jesteś piękny, przystojny, masz fajną osobowość, jesteś taki pozytywny, otwarty na zmiany" - argumentowała swoją decyzję Joanna Krupa.

Choć większość internautów również była zachwycona Tadeuszem, pojawiły się także głosy niezadowolenia. "Na siłę ten złoty bilet. To pokazuje, niestety, jak słaba ta edycja będzie...", "Najgorszy złoty bilet chyba do tej pory", "Widzę, że jurorzy nie mieli komu dać złotego biletu i poleciał do byle kogo. Chłop fajny, ale nie na złoty bilet" - czytamy w komentarzach.

Kto jeszcze pojawił się w nowym odcinku "Top Model"?

W nowym odcinku "Top Model" nie zabrakło barwnych osobowości. Jedną z najbardziej oryginalnych uczestniczek była 49-letnia Aneta. Kobieta długo zwlekała ze zgłoszeniem się do programu. Po rozwodzie nabrała jednak wiatru w żagle i postanowiła spełnić swoje marzenie. Jej pewność siebie oczarowała jurorów, którzy zapewnili, iż chętnie zobaczą ją w kolejnym etapie. Na uwagę zasługuje też 20-letnia Aleksandra, która wyznała, że jest osobą transpłciową. Dziewczyna przyszła na casting z rodzicami, którzy od zawsze byli dla niej ogromnym wsparciem. Ola również pojawi się na bootcampie.