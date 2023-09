Karol i Laura poznali się w piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", ale eksperci nie połączyli ich w parę. W programie mężczyzna poślubił Igę, a kobieta Macieja. Oba małżeństwa dobrze rokowały, jednak nie przetrwały próby czasu. Po kilku tygodniach telewizyjnego eksperymentu zapadły decyzje o rozwodach. Mimo to para nie żałuje udziału w programie, dzięki temu mieli okazję się poznać. Początkowo wymieniali tylko niewinne wiadomości, później relacja nabrała większego tempa.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Laura szykuje się do ślubu. Pokazała próbny makijaż

Na początku zakochani stronili od mediów. Dopiero w czerwcu 2021 roku oficjalnie ogłosili, że są razem. Dwa lata później przyszła pora na kolejną radosną nowinę. Laura przyjęła zaręczyny Karola. Obecnie para jest w trakcie przygotowań do ślubu. Kobieta właśnie uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała w mediach społecznościowych próbny makijaż.

Laura wstawiła na Instagram zdjęcia, na którym pochwaliła się przygotowaniami do ślubu. Tym razem padło na próbny makijaż. Kobieta ma postawiła na bardzo delikatną wersję. Ma subtelnie podkreślone brwi i usta, a do tego wyraziście pomalowane powieki. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się naprawdę dobrze. "Makijaż cudny, czuję się pięknie!" - napisała.

Pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawiły się liczne komentarze. Internautki aż oniemiały z zachwytu i zasypały komplementami Laurę. "Wow bomba!" - napisała jedna z internautek. "Ślicznie wyglądasz" - dodała kolejna. "Uwielbiam taki makijaż" - stwierdziła następna. "Olśniewająco", "Mega" - pisały kolejne.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Wystartował nowy sezon

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to bez wątpienia jeden z najbardziej popularnych programów TVN. Produkcja po raz pierwszy pojawiła się na antenie w 2016 roku. Od tamtej pory mogliśmy śledzić poczynania uczestników z ośmiu edycji. 5 września wystartowała kolejna. Odcinek wzbudził masę emocji wśród fanów. Poznaliśmy nie tylko nowych uczestników, ale i zupełnie nowe ekspertki. Doszło też do pierwszej ceremonii. Na ślubnym kobiercu stanęła Kornelia i Marek. Czy para ma szansę na przetrwanie? O tym przekonamy się już niebawem. Premierowe odcinki programu są emitowane we wtorki o godzinie 21:35 na antenie TVN.