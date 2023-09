Ósmy sezon "Love Island" ruszył pełną parą. Na Wyspie Miłości pojawili się pierwsi uczestnicy, którzy zdążyli już nieźle namieszać. Jedno jest pewne. W tej edycji widzowie nie będą narzekać na nudę i brak emocji. W telewizji wyemitowano zaledwie kilka odcinków, a emocje już sięgają zenitu. W najnowszym odcinku było równie gorąco. Najpierw Karolina i Marcin odbyli kolejną trudną rozmowę, a później Bartek nieco oberwał od reszty. Co jeszcze się wydarzyło?

Zobacz wideo Doda o Dowbor i „Nasz nowy dom". Mówi też stanowczo o „Love Island"

"Love Island". Karolina i Marcin ogłosili rozstanie. Internauci nie byli przekonani. "Jakoś nie wierzę"

Karolina spotkała na Wyspie Miłości byłego narzeczonego. W jednym z poprzednich odcinków kobieta wyznała, że wciąż coś do niego czuje. Wygląda na to, że ten związek przeszedł już do historii. Ostatnio Karolina spędziła noc u boku nowego partnera Bartka. Rankiem następnego dnia para nie szczędziła sobie czułości na plaży. W pewnym momencie namiętne chwile przerwał nie kto inny, niż Marcin. Mężczyzna poprosił byłą narzeczoną o chwilę rozmowy. Ta nie należała do najprzyjemniejszych. Byli kochankowie ustalili, że ich relacja definitywnie się zakończyła. Potem ruszyli to obwieścić innym uczestnikom. Ci nie wydawali się być zbyt wzruszeni. "Już bardzo mnie zmęczył ten temat. Jedyne, co mogę powiedzieć, to next" - skwitowała Weronika.

Internauci zdążyli dorzucić swoje pięć groszy. Ich zdaniem deklaracja byłych narzeczonych nie była szczera i całkowicie nie oczyściła atmosfery panującej na wyspie. "Coś mi się wydaje, że Marcin kłamie i liczył, że ją odzyska" - napisała jedna z internautek. "Marcin nie brzmi wiarygodnie" - dodała kolejna. "Jakoś nie wierzę, że to przypadek ze oni są razem w tym programie" - skwitowała następna.

"Love Island". Bartek rozwścieczył uczestników. "Ma się za lepszego, bo jest koszykarzem"

Nieco później panowie zaczęli męską rozmowę, w trakcie której Bartek klepnął Arka i się zaczęło. "Trochę chamówa była" - powiedział Marcin. "On się ma za lepszego, bo jest koszykarzem. Taka gwiazdeczka nie" - stwierdził Arek w rozmowie z kolegą. "Przesadził, trochę go poniosło z tym uderzeniem w żebra" - dodał Albert. Dywagacjom na temat Bartka nie było końca. Arek ewidentnie miał do niego żal o uderzenie. Z kolei Marcin sprawiał wrażenie zazdrosnego o jego relację z Karoliną.

Wieczorem atmosfera wcale nie była lepsza, a sytuacja znad basenu powróciła niczym bumerang. Bartek wyjaśnił wszystko partnerce, czym wyraźnie ją uspokoił. Później doszło jeszcze do konfrontacji między Bartkiem a Marcinem. Panowie rozmawiali głównie o Karolinie. Wydawać by się mogło, że wszystko sobie wyjaśnili, bo na koniec podali sobie ręce. Jednak widzowie nie mają co do tego stuprocentowej pewności. "Mi ten koszykarz wydaje się fałszywy, niby z tą Karoliną jest, ale coś nie do końca tam pasuje" - napisała jedna z internautek. "Marcin i Arek widzą w nim zagrożenie. Teraz będzie najeżdżanie na niego" - stwierdziła następna. Jesteście fanami "Love Island"? Odcinki można oglądać od poniedziałku do piątku i w niedziele o godzinie 21:00 na antenie TV4.