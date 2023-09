Tę informację z pewnością mogli znać tylko najwięksi fani "M jak miłość". Kojarzycie serialową Polę, którą gra Hania Nowosielska? Okazuje się, że w serialu możemy również zobaczyć jej rodziców. Ewelina Kudeń-Nowosielska gra mamę Poli, Weronikę, natomiast Bartłomiej Nowosielski to sympatyczny sadownik Tadeusz Kiemlicz, przyjaciel Mostowiaków z Grabiny. Co ciekawe, pracę na planie produkcji załatwiła rodzicom ich córka. Więcej zdjęć Nowosielskich znajdziesz w galerii na górze strony.

Niemal cała rodzina Nowosielskich gra w "M jak miłość". Jak się im pracuje?

W serialu brakuje jedynie najstarszej córki Nowosielskich. Ewelina Kudeń podkreśla, że w jej przypadku wcielanie się w rolę bywa czasami bardzo trudne. Weronika, serialowa mama, nie jest najlepszą matką. Najpierw porzuciła swoje dziecko, a później je porwała. "W rzeczywistości mamy zupełnie inne relacje. Natomiast w "M jak miłość" jest, jak jest" - wyznała w kulisach serialu. Z pewnością zaskoczeni będziecie faktem, że to Hania jako pierwsza trafiła na plan produkcji. Jej mama bardzo często pojawiała się z nią, by upewnić się, że córka czuje się komfortowo i jest bezpieczna. Po jakimś czasie twórcy wpadli na pomysł, by prawdziwa mama Hani, była również tą serialową. Później do obsady dołączył Bartłomiej Nowosielski. "Zasiadamy całą rodziną przed telewizorem, jak jest odcinek z Hanią! To jest nasze święto. Jestem pełen podziwu dla niej, bo połknęła tego bakcyla. Jest od nas zdecydowanie lepsza!" - mówił tata Hani.

Zdjęcia do "M jak miłość" wstrzymane. Wszystko przez niedawną tragedię

Niedawno do pracowników produkcji i fanów serialu dobiegła smutna wiadomość. Andrzej Precigs, który wcielał się w rolę ojca Kingi Zduńskiej (Katarzyna Cichopek), zmarł po długiej chorobie. Na jeden dzień praca na planie została odwołana. Producenci w ten sposób chcieli umożliwić aktorom i ekipie udział w pogrzebie. Nowe odcinki "M jak miłość" możecie obejrzeć w poniedziałki i wtorki o 20:50 na antenie TVP2.