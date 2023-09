Karolina Gackowska to uczestniczka nowego sezonu "Love Island". Program niedawno się rozpoczął, a ona już stała się najbardziej rozpoznawalną mieszkanką willi. Wszystko przez zawiłą sytuację z jej eks partnerem, który niespodziewanie pojawił się w show. Para rozstała się kilka miesięcy temu, bo były partner Karoliny nie był spontaniczny. Kiedy Marcin pojawił się w willi, Karolina nie kryła zaskoczenia, ale przyznała, że nadal coś do niego czuje. W nocy na chwilę o nim zapomniała i zatraciła się w sesji czułego "miziania" z Adamem, podkręcając miłosny trójkąt. Szybko zmieniła jednak zdanie i uwikłała się w nową relację, zostawiając w tyle nie tylko swojego eks partnera, ale także Adama, z którym tworzyła parę. Argentyńska telenowela to przy tym nic. Kim jest uczestniczka, która już na początku wywołuje w widzach takie emocje?

"Love Island". Kim jest Karolina Gackowska? Ma na swoim koncie wiele sukcesów w sporcie

Karolina Gackowska już na początku programu wyznała, że od lat trenuje mieszane sztuki walki i bierze udział w amatorskich zawodach. Na jej Instagramie można znaleźć liczne zdjęcia z treningów MMA. Nowa uczestniczka "Love Island" ma na swoim koncie także wiele sukcesów. W 2021 roku wygrała niejednogłośną decyzją sędziów z Martą Rodzik na gali Madness Cage Fight 7. W 2022 roku poddała w pierwszej rundzie Zofię Rybycką na gali Amber Fight MMA 1.

Karolina brała też udział w wielu innych zawodach, m.in. w Mistrzostwach Polski Seniorek w Zapasach w Koronowie, Lotto Zapasach w Bydgoszczy, Mistrzostwach Polski Juniorek w Siedlcach. Widać, że sport pełni w jej życiu bardzo ważną rolę. Jest też miłośniczką jazdy konnej. "Ostatnio częściej złapiecie mnie w stajni niż na macie" - napisała pod jednym ze zdjęć na Instagramie.

Zawodniczka MMA, instruktorka sztuk walki, zaradna i bardzo szczera. W relacjach ceni komunikację i emocjonalną więź - czytamy na oficjalnej stronie programu.

"Love Island". Karolina Gackowska na starych zdjęciach. Zobaczcie, jak się zmieniła

Karolina jest jedną z młodszych uczestniczek "Love Island". Jak dowiadujemy się z oficjalnej strony programu, ma 22 lata i pochodzi z małej miejscowości koło Bydgoszczy. W oficjalnej wizytówce wyznała, że jest zaradna, zdeterminowana i szczera. Przyznała, że kiedyś nie potrafiła tak łatwo dostrzegać swoich zalet, ale to się zmieniło. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad siedem tysięcy internautów, ale biorąc pod uwagę zamieszanie, jakie wprowadza na "Love Island" te liczby szybko wystrzelą w górę.