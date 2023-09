Na "Love Island" właśnie odbyło się pierwsze przeparowanie. Sposób wyboru nowego partnera był nietypowy. Panie mogły wcześniej porozmawiać z kandydatami, których głosy zostały przerobione komputerowo. W wyborze odpowiedniego partnera mogły sugerować się jedynie odpowiedziami, jakich udzielili panowanie. Efekt końcowy był niespodziewany i na wyspie stworzyły się zupełnie nowe duety. To nie wszystko. Pamiętacie gorący trójkąt miłosny Karoliny? Tak, to właśnie ta dziewczyna, która w willi spotkała swojego byłego narzeczonego. W jednym z ostatnich odcinków wspomniała, że nadal coś do niego czuje, ale wygląda na to, że ten związek właśnie przeszedł do historii. Karolina spędziła ostatnią noc z nowym partnerem, co wywołało zgorszenie wśród widzów. "Spodziewajcie się niespodziewanego" - zapowiedziała jedyną pewną w programie Karolina Gilon.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Pisarek i jej mąż sądzą o wywiadzie Lewandowskiego? "Powinniśmy być wdzięczni"

"Love Island". Karolina podpadła widzom. Poszło o nowego faceta. "Codziennie musi mieć innego"

W jednym z ostatnich odcinków na wyspie pojawił się nowy uczestnik, Marcin. Jak się okazało, mężczyzna był narzeczonym jednej z mieszkanek wyspy. Z Karoliną rozstali się rok przed programem, bo jak wyznała "on był za mało spontaniczny, a ona niedojrzała". Szybko okazało się, że nadal coś do siebie czują i widzowie węszyli w programie ustawkę. Podkreślano, że takie zagranie ze strony produkcji jest nieuczciwe wobec innych uczestników. "Karolina i jej były narzeczony powinni opuścić willę i załatwiać swoje miłostki prywatnie. Blokują miejsce innym" - pisali widzowie. Na tej sytuacji ucierpiał Adam, który w programie stworzył parę właśnie z Karoliną. Szybko wycofał się z niezręcznego trójkąta, zostawiając Marcinowi i Karolinie przestrzeń. W nocy zmienił jednak zdanie i zaserwował uczestniczce sesję uwielbianego przez nią "miziania", którą z boku obserwował zazdrosny Marcin.

Sprawy szybko przyjęły jednak inny obrót. Wygląda na to, że Karolina postanowiła definitywnie zamknąć relacje z ex i ruszyła w kierunku nowego kandydata Bartka R., którego widzowie porównują do Bena Afflecka. Za nimi wspólna noc. Weronika stwierdziła, że jej koleżanka z willi próbuje upiec kilka pieczeni na jednym ogniu i chce rozkochać w sobie kilku facetów naraz. Co na to widzowie?

Karolina jest taka śliska. Zaraz łatwiej będzie liczyć, kto jej nie miał w wyrze na mizianku.

Weronika ma rację. Karolina codziennie musi mieć innego.

Karolina i Bartek to polska wersja Laury i Massimo z filmu "365 dni" - czytamy w komentarzach.

'Love Island'. Karolina i Bartek fot. instagram.com/loveislandwyspamilosci

"Love Island". Nowe pary na wyspie. "Bierz go dziewczynko. Najfajniejszy facet z całego programu"

W programie "Love Island" właśnie odbyło się pierwsze przeparowanie. Ania wybrała Bartka, nowa uczestniczka Wiktoria połączyła się z Albertem, Anhelina stworzyła parę z Adamem, Weronika trafiła na byłego narzeczonego Karoliny, Marcina, jego ex jest teraz z Bartkiem R.,Lori związała się z Arkiem, a Laura jest teraz z Arminem. Bez pary został Mateusz, który musiał niestety opuścić program.

Co widzowie sądzą o nowych parach w programie? Weronice wreszcie udało uciec się od Arka, którego nie mogła już znieść. Najwięcej emocji wzbudziła relacja Armina i Laury, która wielokrotnie wspominała, że woli starszych mężczyzn. Armin już próbował poderwać koleżankę. W nocy nad basenem szeptał jej czułe słówka po francusku. "Bierz go dziewczynko. Najfajniejszy facet z całego programu. Zabawny i przystojny", "Gdyby on się w nią zaangażował na serio, to myślę, że pasowaliby do siebie", "Team Armin i Laura. Śmiesznie się ich ogląda, nawet jeśli będą tylko przyjaciółmi, to wprowadzają trochę luzu" - czytamy w komentarzach.