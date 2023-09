W poniedziałek 28 sierpnia na antenie TVN7 pojawiła się kolejna edycja "Hotelu Paradise", które niezmiennie przyciąga tysiące widzów przed telewizory. Uczestnicy tym razem znaleźli się w Kolumbii. Szefowa stacji Katarzyna Mazurkiewicz od początku zapowiadała, że nowym sezonie nie zabraknie emocji. "Ta edycja "Hotelu Paradise" będzie totalnym ogniem, dlatego zdecydowaliśmy się wejść w jesienną ramówkę z hasłem: Będzie ogień"- czytaliśmy w Wirtualnych Mediach. Do uczestniczek, które wzbudziły najwięcej zainteresowanie widzów, należy Karolina. Bohaterka programu podzieliła się w ostatnim czasie zdjęciami z przeszłości, na których wygląda całkowicie inaczej.

Karolina z "Hotelu Paradise" kiedyś lubiła styl emo. Pokazała zdjęcia. Jak inna osoba!

Karolina - zwana także jako Mallu - dała się poznać w "Hotelu Paradise" jako 24-letnia modelka z długimi włosami. Uczestniczka szybko zwróciła uwagę reszty mieszkańców willi, jak i nawiązała więź z Marvinem. Ostatnio opublikowała na Instagramie zdjęcia z przeszłości. Widzimy ją na nich w całkowicie innym wydaniu - można spokojnie powiedzieć, że lubowała się w stylu emo. Na jej głowie gościło także wiele fryzur, które przed wszystkim różniły się kolorem.

Karolina z 'Hotel Paradise' fot. Instagram @karolina.hotelparadise7

Uczestnicy siódmego "Hotelu Paradise" w ogniu krytyki widzów

Po pierwszym odcinku siódmego sezonu "Hotelu Paradise", fani show podeszli dość krytycznie do nowych uczestników. Zarzucili im... dziecinność. "Pierwszy odcinek i już człowiek się zmęczył, oglądając to gimnazjum...", "Dziewczyny wredne. Są tam dwa dni, a już obgadują", "Alicja bardzo dziecinna i irytująca, nie pasuje do pozostałych", "Wszyscy wyglądają jak dzieci, które pierwszy raz wyjechały na wakacje bez rodziców" - czytaliśmy w komentarzach.

"Hotelu Paradise 7". Gdzie i kiedy oglądać?

Pierwszy odcinek "Hotelu Paradise 7" ukazał się 28 sierpnia 2023 roku, a kolejne emitowane są od poniedziałku do piątku o godz. 20.00 w TVN7 i Playerze. W roli prowadzącej niezmiennie sprawdza się Klaudia El Dursi, a w siódmej edycji ekipa przeniosła się do Kolumbii. Oglądacie nową edycję programu?