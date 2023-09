Niedawno rozpoczęła się jesienna ramówka Polsatu. Nie zabrakło programu "Nasz nowy dom". 7 września rozpoczęła się edycja z nową prowadzącą. W tej roli fani mogli zobaczyć Elżbietę Romanowską. Wystąpienie nowej gospodyni poprzedzało zwolnienie Katarzyny Dowbor, co było ogromnym szokiem dla wielu fanów. Widzowie programu zastanawiali się, jak w nowej roli poradzi sobie Romanowska.

Elżbieta Romanowska jako nowa prowadząca programu "Nasz nowy dom"

Współpracownicy kobiety zdążyli się już wypowiedzieć na temat nowej prowadzącej. Wyznali, że aktorka świetnie odnalazła się w tej roli. "Bardzo szybko dotarliśmy się z Elą, choć mogłoby być przecież zupełnie inaczej" - podkreśliła jakiś czas temu architektka Martyna Kupczyk w rozmowie z "Faktem". "Ela jest fantastyczna. W sumie to żałuję, że dopiero dwa remonty za nami, bo najchętniej bym już wyremontowała cztery domy, bo naprawdę z Elą pracuje mi się bardzo dobrze, złapałyśmy to flow. Niech ta energia jej nie opuszcza, bo ma jej w sobie bardzo dużo, i to się czuje, i jest bardzo pozytywna atmosfera" - dodała po emisji pierwszego odcinka.

Podobne zdanie na temat Elżbiety Romanowskiej ma również archtekt, Maciej Pertkiewicz. Również nie szczędził miłych słów. "Na szczęście Ela jest osobą empatyczną i z dużym poczuciem humoru. Jest pełna energii" - wyznał. Z kolei Wiesław Nowobilski podkreślił, że nie należy zapominać o Katarzynie Dowbor. Cała załoga "Naszego nowego domu" ciągle ją wspomina. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Fani zachwyceni Elżbietą Romanowską. Wyrazili swoją opinię w komentarzach

Wiele osób zastanawiało się, jak Elżbieta Romanowska zostanie przyjęta przez fanów. Fani mogli już ocenić aktorkę w nowej roli na platformie Polsat Box Go. Ku zaskoczeniu niektórych, odbiór był bardzo pozytywny. Widzowie byli zachwyceni nową gospodynią "Naszego nowego domu". "Uważam, że pani Ela swoim ciepłem i pozytywną energią oraz miłością do drugiego człowieka przebiła panią Dowbor", "Pani Ela jest idealna do tego programu" - czytamy w komentarzach na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: "Nasz nowy dom". Członkowie ekipy o pracy z Romanowską. Cały czas wspominają Dowbor