Karolina Gackowska, polska zawodniczka MMA, która ma już za sobą sporo sukcesów w amatorskich walkach, jest jedną z uczestniczek nowego sezonu "Love Island". Program dopiero wystartował, a już sporo się dzieje. W pierwszym odcinku doszło nawet do eliminacji po zaledwie kilku godzinach znajomości. Właśnie rozpętała się kolejna afera. Tym razem chodzi o nowego uczestnika, Marcina, który dołączył do ekipy w drugim odcinku. Jak się okazuje, bardzo dobrze zna się z jedną z mieszkanek willi, bo łączyły go z nią wyjątkowo zażyłe relacje. Karolina była zaledwie rok temu jego narzeczoną, i pojawienie się Marcina na wyspie bardzo ją zaskoczyło. "Moje serduszko szybciej zabiło, bardzo się ucieszyłam, że przyszedł, jest i mogę go zobaczyć. To była moja pierwsza dojrzała miłość i chyba jeszcze nie zgasła do końca" - wyznała uczestniczka. Widzowie są wściekli na produkcję za takie zagranie. W mediach społecznościowych programu wyraźnie dają do zrozumienia, że para powinna zostać wyeliminowana.

Marcin i Karolina zakończyli związek rok przed programem. "Rozstaliśmy się, bo on był za mało spontaniczny, a ja byłam niedojrzała. Nie umieliśmy się porozumieć" - wyznała uczestniczka. Nie da się jednak ukryć, że nadal coś do siebie czują. I tu pojawił się problem, bo Karolina tworzy na wyspie parę z Adamem, który niespodziewanie stał się elementem tego dziwnego trójkąta. Marcin wyznał w rozmowie ze swoją eks, że próbował wszystkiego, aby o niej zapomnieć i zgłoszenie się do programu było kolejnym sposobem na zajęcie głowy.

Adam szybko wyczuł, co się święci i zabrał Karolinę na stronę, aby poinformować ją, że wycofuje się z tej relacji, bo dziwnie się czuje, będąc w takiej sytuacji. Dziewczyna przyjęła to z ulgą, ale noc przyniosła nagły zwrot akcji. Między Karolinę a Adamem zrobiło się gorąco i doszło do bardzo czułych gestów. Wszystko oczywiście pod okiem eks partnera uczestniczki, który w pewnym momencie zdenerwowany zerwał kołdrę z jej łóżka. Widzowie programu natychmiast zareagowali i szybko rozpętała się kolejna afera. "Chore zagrania reżyserki. Teraz widać jak to jest ustawione wszystko, bo nie uwierzę w to nigdy ze on sam z siebie tak zrobił" - stwierdziła widzka.

W nocy Adam mnie zaskoczył i pokazał dotyk. Był coraz bliżej, coraz bliżej i mnie objął. Pocałował mnie w nos i wtedy przyszedł Marcin - wyznała koleżankom Karolina.

"Love Island". Widzowie chcą eliminacji Karoliny i Marcina. "Powinni opuścić willę"

W komentarzach na Instagramie "Love Island" rozpętała się prawdziwa burza. Widzowie uważają, że Karolina i Marcin powinni odejść. Dlaczego? "Czy to jest program "wracam, czy nie wracam do ex'"? Głosowałabym za ich wypadem z willi. Dramat!" - napisała jedna z widzek. "Karolina i jej były narzeczony powinni opuścić wille i załatwiać swoje miłostki prywatnie. Blokują miejsce innym. Zachowują się jak by dalej w tym związku byli. Apeluje o głosowanie" - dodała kolejna osoba. "Żenada to wszystko. Jak są parą, niech po prostu wyjdą z programu, głowy innym nie zawracają. Nie chce mi się oglądać ich wspólnych momentów" - dorzuciła kolejna osoba.

Widzowie zarzucają też nieczystą zagrywkę ze strony produkcji. Trudno im uwierzyć, że cała ta sytuacja nie jest "ustawką". "Nie wygląda mi to na "przypadek". Podejrzewam, że produkcja wiedziała, co robi. Troszkę nie w porządku co do innych uczestników", "Wszystko pod publikę. Niemożliwe, że nie wiedzieli o sobie", "To jest hit sezonu. Wmówili ludziom, że się rozstali, żeby razem być w programie i wygrać" - czytamy w komentarzach. A wy, co o tym sądzicie?