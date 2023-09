"Milionerzy" od lat cieszą się w Polsce niesłychaną popularnością. Widzowie z zaciekawieniem śledzą kolejne poczynania uczestników w niełatwej walce o milion złotych. W 649. odcinku teleturnieju na fotelu naprzeciwko prowadzącego Huberta Urbańskiego zasiadł pan Michał z Olsztyna. Mężczyzna kontynuował grę. Do wykorzystania zostały mu jeszcze dwa koła ratunkowe. Początkowo całkiem nieźle sobie radził. Większy kłopot dopadł go przy pytaniu za 20 tys. zł. Nie obyło się bez pomocy przyjaciela.

"Milionerzy". Czym jest napój, który opuszczono w tym fragmencie: "Siekiera, motyka, piłka (...) przegrał wojnę głupi malarz"

Hubert Urbański odczytał pytanie oraz możliwe opcje. Uczestnik miał do wyboru cztery odpowiedzi:

A. likierem kminkowym

B. kompotem z mirabelek

C. zsiadłym mlekiem

D. gazowaną wodą

Pan Michał niemal od razu rozłożył ręce. Przyznał, że nie ma pojęcia, jaka może być prawidłowa odpowiedź na to pytanie. Mimo to postanowił nie odpuszczać i kolejno zaczął dokładnie analizować wszystkie możliwe odpowiedzi.

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie

Po chwili namysłu uczestnik dalej nie był przekonany, którą opcję powinien wygrać. Nie chciał też poddawać się bez walki. W związku z tym postanowił sięgnąć po koło ratunkowe. Tym razem wybrał telefon do przyjaciela. Siedzący po drugiej stronie słuchawki pan Wojciech nie miał z tym pytaniem żadnego problemu i doradził mu odpowiedź A. Pan Michał poszedł jego tropem i poprosił o zaznaczenie właśnie tej opcji. Jak się okazuje, kolega miał nosa. Likier kminkowy był dobrą odpowiedzią. Pan Michał uzyskał 20 tys. zł. i mógł kontynuować grę.

"Milionerzy". Te pytania sprawiły trudności uczestnikom

W 648. odcinku "Milionerów" wystąpiła pani Paulina. Pierwsza kategoria sprawiła, że uczestniczka się zawahała. Nie ukrywała, że pytanie o to kim jest abiturient, bardzo ją zaskoczyło. Po chwili namysłu kobieta sięgnęła po pomoc publiczności. Ta znowu okazała się być niezawodna. Pani Paulina z dwoma kołami ratunkowymi mogła kontynuować grę. Z kolei, w 647. odcinku "Milionerów" pojawił się pan Marek. Początkowy entuzjazm mężczyzny został stłumiony, gdy padło muzyczne pytanie. Zdezorientowany postanowił zadzwonić do teścia. Po rozmowie mężczyzna nie odważył się zaryzykować. Zakończył grę i opuścił studio bogatszy o 75 tysięcy złotych. Jesteście fanami "Milionerów"? Premierowe odcinki są emitowane od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 na antenie TVN.