Ósmy sezon "Love Island" ruszył pełną parą. Na Wyspie Miłości pojawili się już pierwsi uczestnicy, którzy zdążyli już nieźle namieszać. Jedno jest pewne. W tej edycji widzowie nie będą narzekać na nudę i brak emocji. Wygląda na to, że nieoczekiwanych zwrotów akcji będzie pod dostatkiem. W telewizji wyemitowano zaledwie dwa odcinki, a emocje już sięgają zenitu. Najpierw widzowie ostro skrytykowali dobór par. Później komentowali to, co wydarzyło się w kryjówce. W ostatnim odcinku randkowego show do willi wszedł nowy uczestnik. Mężczyzna zdążył już wywołać burzę wśród internautów. Niektórzy z nich porównują go do znanego amerykańskiego aktora.

Nowy uczestnik w "Love Island". Bartek ma sprecyzowane cele. "Chciałbym założyć rodzinę"

W najnowszym odcinku "Love Island" do uczestników dołączył Bartek. Wysoki i dobrze zbudowany brunet niemal od razu wzbudził zainteresowanie głównie wśród płci przeciwnej. Dowiedzieliśmy się, że 32-latek pochodzi z Wałbrzycha i zawodowo trenuje grę w koszykówkę. Oprócz tego prowadzi własną działalność gospodarczą.

Mężczyzna na starcie powiedział, że był w trzech poważnych związkach, z czego najdłuższy z nich trwał dziesięć lat. Do randkowego show zgłosił się w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Choć z pozoru może przypominać buntownika, to stanowczo twierdzi, że chciałby się ustatkować i ustabilizować przy wartościowej kobiecie. "Swoje już się w życiu wybawiłem, chciałbym założyć rodzinę" - powiedział.

Widzowie porównują Bartka do słynnego aktora. "Taki trochę Ben Affleck"

Po tym jak urywki z Bartkiem trafiły do mediów społecznościowych programu, internauci niemal od razu chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Nie da się ukryć, że sporej części z nich nowy uczestnik bardzo przypadł do gustu. W komentarzach pojawiły się same komplementy. "Przystojny gość" - pisała fanka. "Gorąco się robi!" - skwitowała następna. Inna część internautów zwróciła uwagę na jeden drobny szczegół. Fani programu zaczęli porównywać Bartka do amerykańskiego aktora. "Taki trochę Ben Affleck", "Młody Ben Affleck" - pisali. Myślicie, że Bartek znajdzie w programie to, czego szuka? Nowy odcinek "Love Island zostanie wyemitowany w środę 6 września o godzinie 21:00 na antenie TV 4.