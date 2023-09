Program "Rolnik szuka żony" jest już określany jako kultowy. Na oczach widzów TVP1 zrodził się niejeden szczęśliwy związek, który trwa do dziś. Ostatnio prowadząca Marta Manowska miała okazję bawić się na weselu Marty Paszkin i Pawła Bodziannego. Z parkietu zeszła dopiero o świcie. W wakacje sakramentalne "tak" wypowiedzieli sobie także Ada i Michał z ostatniej edycji programu. Kogo tym razem zobaczymy na antenie? Znamy już wybraną piątkę, która będzie szukać miłości na oczach widzów. Wśród nich dwie panie. Ta edycja z pewnością będzie wyjątkową, bo w tym roku program kończy dziesięć lat.

Zobacz wideo Marta Manowska opowiada o ślubach w "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości". Dlaczego nie uczestniczy we wszystkich? "Jest mi bardzo przykro"

"Rolnik szuka żony". Kiedy premiera jubileuszowego sezonu? Jeszcze chwila...

Widzowie programu "Rolnik szuka żony" na pierwszy odcinek nowego sezonu muszą jeszcze chwilę zaczekać. Produkcja TVP z pewnością testuje ich cierpliwość. Przed wakacjami program przekładany był przez mecze, tym razem nie zaczął się z początkiem września, jak oczekiwano. Pierwszy odcinek jubileuszowej edycji zostanie wyemitowany dopiero w niedzielę, 17 września o 21:15. Nie da się ukryć, że widzowie już są spragnieni wrażeń. "Nie mogę się doczekać", "Czekałem na to całe wakacje" - czytamy w komentarzach, które opublikowano na facebookowym profilu programu.

Jeszcze w kwietniu stacja TVP1 wyemitowała zerowy odcinek nowego sezonu programu "Rolnik szuka żony". Widzowie mieli okazję poznać kandydatów na uczestników. W odcinku opowiedzieli krótko o sobie i oczekiwaniach wobec drugiej połówki. Na tym etapie do kandydatów można wysyłać listy. Kogo ostatecznie zobaczymy na ekranie? Właśnie opublikowano pierwszy zwiastun z piątką wybrańców. Oto oni.

"Rolnik szuka żony". W dziesiątej edycji pojawią się dwie rolniczki

Jedną z uczestniczek dziesiątego sezonu programu "Rolnik szuka żony" jest 40-letnia Agnieszka, która prowadzi ośrodek jeździecki. Ale to nie wszystko, bo w jubileuszowej edycji są aż dwie panie. Zobaczymy też 35-letnią Annę, która prowadzi z bratem szklarniową uprawę warzyw. Wśród panów do programu dostał się 28-letni Artur, który szybko stał się ulubieńcem widzów. W jego przypadku od razu pojawiły się podejrzenia, że może paść rekord w ilości otrzymanych listów. Na ekranie zobaczymy też poszukiwania miłości 27-letniego Darka i 41-letniego Waldemara.

Już na zdjęciu widzę pary. Nie muszą czekać na listy - czytamy w komentarzach widzów.

Jak widzowie programu oceniają nową ekipę? Zwrócono uwagę, że w tym roku postawiono na samych młodych. Co może być zarówno wadą, jak i zaletą, jak podkreślili widzowie. "Dla mnie za młoda ta ekipa. Osobiście, uważam, że brakuje starszych uczestników, przy których było do tej pory najwięcej śmiechu", "Oj zapowiada się zacnie! No i nie ma starszego pokolenia, które zazwyczaj robi tylko niepotrzebny zamęt" - jak widać, zdania widzów są mocno podzielone. W komentarzach zwrócono też uwagę na kandydatów z odcinka zerowego, którzy ostatecznie nie dostali się do programu. "Liczyłam na Mariusza z mamą" - napisała jedna z widzek. A wy, jak obstawialiście?