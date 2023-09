Najnowszy odcinek programu Kuby Wojewódzkiego był na pewno jednym z głośniejszych w jego karierze. Wszystko za sprawą dwójki gości, Marcina Hakiela i Caroline Derpieński. Nowy sezon zaczął się z przytupem i mimo tego, że widzowie zarzucają Wojewódzkiemu hipokryzję i coraz gorszy dobór gości, to posty i filmy z programu cieszą się dużą popularnością. W odcinku poruszono mnóstwo kwestii związanych z wizerunkiem Derpieński. Co ciekawe, rozmowa szybko zeszła na Natalię Janoszek. Co myśli o niej "american girl"? Więcej zdjęć Janoszek i Derpieński znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Ada Fijał o Natalii Janoszek. "Mitomanii w naszej branży nie brakuje, ale tu poszło za daleko". Co teraz powinna zrobić?

Derpieński wyśmiewa Natalię Janoszek u Wojewódzkiego. "Nie ma tych pieniędzy"

Spora część widzów porównuje Derpieński do Janoszek. Ten sam styl opowiadania o sobie, chwalenie się pieniędzmi, podejrzani obserwujący. Kwestię popularności Caroline podważył Wojewódzki. "Ty jesteś na Instagramie, duży szacunek, tuż po Robercie Lewandowskim, jedną z najpopularniejszych Polek. (...) Tylko Robert nie ma tylu hindusów w followersach. Kim są ci ludzie, którzy cię śledzą"? W odpowiedzi na pytanie Derpieński wbiła szpilę Janoszek. "Wiesz co, na temat tych hinduskich followersów się nie wypowiem, bo do tego zaprosisz Natalię Janoszek. Ona jest ekspertem" - skontrowała Caroline. Później wywiązała się dyskusja na temat pieniędzy. Wojewódzki wytknął Derpieński, że jej biznesy "pachną" Janoszek. "Natalia Janoszek nie ma tych pieniędzy. Jeżeli ktoś wynajmuje samolot, żeby zrobić sobie z nim zdjęcie" - skomentowała.

Kuba Wojewódzki wbija szpilkę dziennikarzom, którzy promowali Janoszek

Wojewódzki w zapowiedzi programu w przewrotny sposób odniósł się do promowania Janoszek. Powiedział, że jego talk-show "jest chyba jedynym programem w telewizji, w którym nie było Natalii". Po tych słowach przedstawił Derpieński. "Dzisiaj u mnie będzie kobieta, która nie mniej niż Natalia Janoszek, ale w inny sposób, wstrząsnęła polskim show-biznesem w myśl zasady "fake it till you make it" - powiedział, reklamując odcinek. Część widzów zarzuca Wojewódzkiemu, że ten, również promuje w telewizji "fałszywe gwiazdy". Niektórzy jednak zwracają uwagę, że dziennikarz w żaden sposób nie pochwala zachowania Derpieński, a przeprowadzony wywiad pokazał wszystkie strony i pozostawił pole do interpretacji pewnych kwestii. ZOBACZ TEŻ: Internauci krytykują Hakiela za wizytę u Wojewódzkiego. Tancerz nie wytrzymał