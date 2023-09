Za nami drugi odcinek programu "Love Island. Wyspa miłości". Ósmy sezon zdążył już zaskoczyć widzów. W randkowym show pojawiło się mnóstwo zwrotów akcji. Jednym z nich był fakt, że Ania, która miała opuścić rajską wyspę, dostała drugą szansę. Dzięki temu, ponownie mogła spróbować swoich sił w szukaniu drugiej połówki. Producenci już na wstępie o to zadbali. Uczestniczka została zaproszona na kolację, podczas której mogła bliżej poznać nie jednego, a dwóch bohaterów. Ponadto okazało się, że pewni uczestnicy znali się już wcześniej. Karolina i Marcin byli wcześniej narzeczeństwem. Fani spekulują, że ta dwójka wciąż coś do siebie czuje.

