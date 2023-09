Nowy sezon programu Kuby Wojewódzkiego rozpoczął się z przytupem i wywołał w widzach mnóstwo emocji. Na kanapie zasiadła Caroline Derpieński, która kreuje się na bogatą "american girl". Towarzyszył jej Marcin Hakiel, jednak to właśnie celebrytka wywołała prawdziwą burzę w internecie. Co o odcinku uważają widzowie? Więcej zdjęć z najnowszego odcinka i nie tylko znajdziesz w galerii na górze strony.

Widzowie podzieleni po nowym odcinku Kuby Wojewódzkiego

Pod postami związanymi z programem pojawiło się mnóstwo komentarzy, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych. Widać, że po emisji najnowszego odcinka widzowie są bardzo podzieleni. "Kubo Wojewódzki, twój program obniża loty, zapraszając takich ludzi. Przecież to dziewczę robi sobie przysłowiowe "jaja". Nikogo ciekawszego nie można było zaprosić? Kogoś wartościowego, mądrego, inteligentnego?" - pisze jedna z fanek programu. "To jest najbardziej przerażający kierunek dziennikarstwa dziś. Ten rodzaj tandety, której podobno oczekuje widz. Kuba Wojewódzki na wykładzie w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach" - przytacza słowa prowadzącego inny internauta. "Jak nisko musiało upaść to show, żeby mieć tego typu gości?" - pytają na Instagramie widzowie.

Spora część użytkowników podkreśla, że rozumie zarówno zamysł Kuby, jak i kreację Derpieński. "Dziennikarstwo polega chyba na tym, że rozmawia się z różnym przekrojem społecznym, aby dać widzowi różne poziomy posiadanego w społeczeństwie zasobu ludzkiego. To, czy ktoś będzie chciał naśladować lub też wręcz przeciwnie, osobę, z którą prowadzi się wywiad, zależy od samego widza. Nie zauważyłem personalnie, aby Wojewódzki promował albo też negował panią" - napisał jeden z internautów, a wypowiedź skomentował sam Wojewódzki. "Brawo", możemy przeczytać pod opinią widza. Czy taki był zatem zamysł dziennikarza?

Marcin Hakiel u Kuby Wojewódzkiego: Rozwód rodziców jest traumą dla dzieci

W programie gościł także były mąż Katarzyny Cichopek, Marcin Hakiel. Choć cały jego występ przyćmiła Caroline Derpieński, to mężczyźnie udało się opowiedzieć o problemach, z jakimi musi się zmagać po rozwodzie. "Praca się nigdy nie kończy, bo rozwód rodziców jest traumą dla dzieci. Dzieciom trzeba zapewnić dwa domy, mamy naprzemienną opiekę, raz tydzień u mnie, raz u mamy. Wszyscy moi przyjaciele wiedzą, jak to wyglądało. Jak wszystko się sypało. Musiałem wynająć detektywów, a nie detektywa. (...) W kuluarach dużo się dzieje. Moja była partnerka i jej facet robią sobie ze mnie pożywkę. I wśród przyjaciół i w branży. Ta informacja jest sprawdzona" - mówił na kanapie u Wojewódzkiego. Większość widzów doceniła to, w jaki sposób wypowiadał się Hakiel. "Po obejrzeniu odcinka, w którym pan wystąpił, jestem zdumiona pana klasą, spokojem i elokwentnymi wypowiedziami. Gratuluje fantastycznego przygotowania" - napisała pod postem programu internautka. A wy co uważacie o najnowszym odcinku? ZOBACZ TEŻ: Wojewódzki, Hakiel i Derpieński tańczą do "Chłopców radarowców". "Taki to będzie poziom"