Niedawno rozpoczął się kolejny sezon programu "Love Island. Wyspa miłości". W pierwszym odcinku widzowie mieli okazję poznać nowych uczestników formatu. Nie obyło się bez emocji, a bohaterowie produkcji dobrali się w pary. Okazało się, że nie było to łatwe zadanie. W drugim odcinku produkcja przygotowała dla widzów niespodziankę. Nagły zwrot akcji zaskoczył.

Zobacz wideo Sandra Kubicka o "Too Hot to Handle". "Polska nie jest na to gotowa"