"Milionerzy" od lat cieszą się ogromną popularnością wśród widzów TVN-u. Hubert Urbański w roli prowadzącego niejednokrotnie rozśmieszył publiczność. Towarzyszył on wielu osobom w drodze do wymarzonego miliona. Czy udało się to w przypadku 648. odcinka?

5 fot. player/screenshot Otwórz galerię Na Gazeta.pl