Takiej edycji "Rolnik szuka żony" jeszcze nie było. Wszystko widać w zwiastunie

Już wkrótce fani programu "Rolnik szuka żony" ponownie będą mogli oglądać ulubione show. Randkowy format wraca na ekrany telewizorów 17 września 2023 roku. Będzie to dziesiąta odsłona kultowej produkcji TVP. Póki co w sieci pojawił się zwiastun. To już pewne - ten sezon zdecydowanie będzie wyjątkowy. Po raz pierwszy widzowie zobaczą dwie rolniczki, które będą czekały na listy od kandydatów. Na oficjalnym profilu programu na Instagramie pojawiły się wstępne informacje o uczestnikach.

Fani mogli już zobaczyć zwiastun nowej edycji programu "Rolnik szuka żony". Pojawią się dwie rolniczki

O tym, że w randkowym show pojawią się dwie rolniczki, jakiś czas temu mówiła Marta Manowska. Anna i Agnieszka będą szukać prawdziwej miłości w show "Rolnik szuka żony". "Mają bardzo silne podstawy, są bardzo silne, osiągnęły sukces zawodowy, ale wiele je też różni. Wydaje mi się, że w tych różnicach będzie bardzo ciekawa opowieść, bo naprawdę mają zupełnie inne charaktery, inne osobowości, chyba w trochę inny sposób żyją" - wyznała prowadząca formatu TVP w rozmowie ze Światem Gwiazd. Panie zaczęły pojawiać się w programie od drugiej edycji. Tym razem aż dwie uczestniczki wkrótce przekonają się, czy wśród kandydatów znajdują się ich idealni partnerzy.

"Rolnik szuka żony". Poznajcie Agnieszkę i Annę. Oto uczestniczki nowego sezonu programu

Jakiś czas temu wyemitowany został tzw. odcinek zerowy programu "Rolnik szuka żony". Już wtedy widzowie mogli poznać ośmiu rolników i dwie rolniczki. Udział dwóch uczestniczek wywołał duże poruszenie w mediach społecznościowych. Fani mogli wówczas poznać bliżej obie panie, które już wkrótce zobaczą w randkowym show. Pierwszą z nich jest Anna. Ma 35 lat i pochodzi z wielkopolski. Zajmuje się uprawą pomidorów oraz ogórków. Choć z zawodu jest dziennikarką, postanowiła zrobić karierę w nieco innej dziedzinie. Poza pracą z roślinami zajmuje się stylizacją rzęs. Anna wyznała, że szuka spokojnego i ułożonego partnera. "Szukam też przyjaciela, bo wydaje mi się, że w miłości trzeba się bardzo lubić, to jest podstawa" - wyznała jakiś czas temu. Więcej zdjęć nowych uczestników kolejnego sezonu programu "Rolnik szuka żony" znajdziecie w galerii na górze strony.

Drugą bohaterką nowej edycji jest Agnieszka. 40-latka od zawsze marzyła o założeniu hodowli koni. Dzisiaj śmiało może powiedzieć, że udało się jej to spełnić. Kobieta prowadzi ośrodek jeździecki, hotel i restaurację. Szuka partnera, który będzie dla niej oparciem. Chce, aby ktoś tworzył z nią szczęśliwy dom. "Moje życie to nie tylko stajnia. Nie szukam pracownika, tylko partnera na życie" - podkreśliła Agnieszka. Będziecie oglądać nowy sezon show "Rolnik szuka żony"?