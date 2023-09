Kanał TTV powstał 11 lat temu i od tego czasu zyskał wierne grono widzów. Programy "Gogglebox. Przed telewizorem" i "Królowe życia" stały się prawdziwymi hitami i furtką do kariery dla wielu nowych celebrytów. W tym gronie znalazły się między innymi Sylwia Bomba i Laluna. Dzięki występom w popularnych show dziś cieszą się sporą popularnością. Ostatnio między paniami doszło do spięcia.

Nowa wojna w polskim show-biznesie? Laluna ostro o Sylwii Bombie."Zachowywała się obrzydliwie"

Dwa lata temu Laluna i Sylwia Bomba razem z innymi gwiazdami TTV wystąpiły w programie "99, Gra o wszystko". W wywiadzie dla Świata Gwiazd królowa życia przyznała, że nie najlepiej wspomina fotografkę. Według niej bohaterce "Gogglebox" zbyt mocno zależało na wygranej.

To, co ta dziewczyna pokazała na zgrupowaniu "99", jak szła po trupach, jak podkładała wszystkim kłody pod nogi, jak za wszelką cenę chciała wygrać, jak się zachowywała obrzydliwie. Po prostu ja tego nie toleruję - powiedziała.

Laluna zdradziła też, że nie czuje sympatii do Sylwii Bomby i na pewno nie zostaną przyjaciółkami. "Nie chciałabym po prostu nigdy w życiu mieć z nią nic wspólnego. Bo ja nie zapomnę, tego co ona robiła, to siedzi cały czas w środku" - wyznała królowa życia. Dodała także, że fotografka nie powinna zostać w ogóle zaproszona do show "99. Gra o wszystko". "Jest po prostu tak zakochaną w sobie osobą i niepotrzebnie w tym programie", bo to jest zabawa, chciała pójść po trupach do wygranej" - podsumowała koleżankę ze stacji.

To nie pierwszy medialny konflikt Laluny. Nie przepada również za koleżanką z programu

Laluna chyba nie pała sympatią do koleżanek z TTV. Jakiś czas temu w wywiadzie dla portalu FanSportu.pl zdradziła, że nie przepada też za Dagmarą Kaźmierską. "Powiedziała na mnie na wywiadach to i tamto. Ona nie obraziła mnie nigdy, ani ja jej. Ja lubię jej syna Conana, ale powiedziała, że "nie darzy mnie sympatią". Ona mnie nie lubi. Ja ogólnie też nie byłam jej koleżanką. Mamy takie podobne i mocne charaktery, ale inne" - przyznała królowa życia.