W poniedziałek 28 sierpnia na antenie TVN7 pojawiła się siódma edycja "Hotelu Paradise". Randkowy reality show niezmiennie przyciąga tysiące widzów przed telewizory. Uczestnicy tym razem znaleźli się w słonecznej Kolumbii i zdążyli się już nieźle rozkręcić. Ostatnio sporego zamieszania przysporzyła Łucja. Tym razem na pierwszy plan wysunął się nowy uczestnik, Szymon.

Zobacz wideo Nana z Hotelu Paradise o Dorocińskim i Zakościelnym. "Dla mnie to już trochę za starzy"

Nowy uczestnik w "Hotelu Paradise". Szymon to bad boy rodem z Ameryki

W najnowszym odcinku "Hotelu Paradise" jak zwykle nie brakowało emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W pewnym momencie po obiekcie zaczął krzątać się Szymon. Przystojny i dobrze zbudowany brunet był nadzwyczaj zadowolony i niemal od razu zaczął opowiadać o sobie.

Dowiedzieliśmy się, że z zawodu jest trenerem personalnym i dietetykiem. Na co dzień pomaga ludziom w doskonaleniu formy i uzyskaniu wymarzonej sylwetki. Oprócz tego pasjonuje się magią i światem iluzji. Sporą część życia spędził w Stanach Zjednoczonych. Do Polski wrócił, gdy miał 20 lat. Obecnie mieszka w Krakowie. W programie powiedział, że lubi brylować w towarzystwie. Nie jest typem samotnika i osoby, która trzyma się z boku. Szuka bardziej przelotnych znajomości, niż stałych relacji. W ostatnim, dwumiesięcznym związku, był dwa lata temu.

"Hotel Paradise". Widzowie porównują Szymona do Martyniuka. "Skąd oni go wzięli?"

Po tym jak urywki z Szymonem trafiły do mediów społecznościowych programu, internauci niemal od razu chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Część z nich rozważała na temat produkcji i castingów. Nie wszystkim spodobał się nowy bohater. "Skąd oni go wzięli?" - napisał jeden z internautów. "Ja się pytam, kto w tej edycji robił casting" - dodał kolejny. Druga grupa nieco bardziej popłynęła z wyobraźnią. "On wygląda z twarzy jak Zenek Martyniuk" - zauważył jeden z internautów. Część użytkowników mu przytaknęła. Pozostali wpadli na nieco inny trop. Porównywali go do Przemka i Launo, którzy wzięli udział w czwartej edycji show. "To taki dzieciak Przemka i Launo"; "Syn Przemka i Launo. Look po ojcu, szyja po matce"; Bez kitu, macie rację! Launo i Przemo mają dziecko… witaj Szymku!". A wy, co sądzicie o nowym uczestniku? Premierowe odcinki "Hotelu Paradise" są emitowane od czwartku do piątku na antenie TVN 7 o godzinie 20:00.