Przed nami dziewiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia", programu, który łączy nieznajomych ludzi w pary i stawia ich na ślubnym kobiercu. Byli uczestnicy często podkreślali, że selekcja przy dobieraniu par powinna być przeprowadzana z większą uwagą. Część ludzi przychodzi do programu tylko po to, żeby zyskać sławę, utrudniając tym samym znalezienie prawdziwej miłości pozostałym uczestnikom. Nowy sezon to zupełnie nowe grono eksperckie. W produkcji zobaczymy trzy psycholożki: Julittę Dębską, Zuzannę Butryn i Hannę Kąkol. Więcej zdjęć byłych uczestników programu znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Izabela Janachowska przedstawiła modowe trendy ślubne. Oceniła też suknię Kożuchowskiej

Ekspertka zdradza, jakich osób szukają uczestnicy programu

W rozmowie z Wirtualną Polską jedna z ekspertek podzieliła się tym, co uczestnicy i uczestniczki piszą w zgłoszeniach do programu. "Na pewno żadna z nich nie pisze o urodzie. Piszą o takich rzeczach jak tolerancja, rozsądek, poczucie bezpieczeństwa, które ma wypływać z tego, że mężczyzna wie, czego chce w życiu, otwartości, komunikacji. Panowie wcale nie różnią się w swoich oczekiwaniach. Szukają kobiet pełnych ciepła. Nie było w tych opisach długowłosej blondynki i filigranowej brunetki. Chcieli, by była otwarta, empatyczna i rodzinna. Większość panów zaznaczała, że nie lubi tipsów oraz sztucznych rzęs" - wyznała ekspertka. Przed psycholożkami bardzo trudne zdanie, które ma na celu podniesienie statystyk dotyczących par programu. Większość z nich kończy swoją relację jeszcze podczas trwania produkcji.

Jaka będzie dziewiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Ekspertki podkreślają, że będą starały się jak najlepiej dobrać nowe pary. Od dawna są fankami produkcji i już od jakiegoś czasu myślały o spróbowaniu swoich sił w tej wymagającej roli. Jedna z nich zdradziła również, czego można spodziewać się po nowych odcinkach. "Widzowie będą zadowoleni, będą emocje na pewno, tylko tyle mogę zdradzić" - skomentowała Zuzanna Butryn. Premiera dziewiątego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już we wtorek 5 września, w TVN. Czy tym razem więcej par odnajdzie miłość w programie? ZOBACZ TEŻ: Piotr ze "Ślubu" pokazał partnerkę. Widzka ironizuje, a on zdradził kulisy show? "Wymysły z programu"