Pamiętacie jeszcze Piotra z siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? W programie jego żoną została Dorota, a ich relacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Początkowo uchodzili za jedną z najlepiej dobranych, a wręcz "nudnych" par, aby w kolejnych odcinkach mężczyzna dorobił się u widzów łatki manipulatora i toksycznej osoby. Jego relacja z Dorotą nie przetrwała próby czasu, ale mężczyzna pozostał aktywny w mediach społecznościowych. Ostatnio pochwalił się zdjęciem z nową partnerką.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

Piotr ze "Ślubu" pokazał partnerkę. Widzka ironizuje, a on zdradził kulisy show?

"To uczucie, kiedy obok jest ktoś, z kim porozumienie przychodzi automatycznie, z kim dzieli się pasje, poglądy, pomysły, komu można sobie nawzajem powierzyć wszystkie obawy, troski i po prostu trwać jako jedność" - napisał Piotr, dając obserwatorom do zrozumienia, że jest szczęśliwie zakochany. Do wpisu dołączył zdjęcie z partnerką, na którym oboje uśmiechają się od ucha do ucha. Fani w komentarzach zauważają... podobieństwo między nim, a jego wybranką. "Ładnie razem wyglądacie. Jesteście bardzo do siebie podobni! Pozdrawiam", "Gratulacje! Ale jesteście podobni do siebie..." - czytamy. Pod wpisem Piotra pojawił się również jeden komentarz, nawiązujący do udziału uczestnika w show TVN-u. "A na Helenkę dziewczyna wyraziła zgodę? Przepraszam, musiałam" - zapytała widzka. "O widzisz, muszę zapytać" - odpowiedział Piotr. "Jeszcze nie zapytałeś?" - ciągnęła temat niestrudzona internautka. "No cóż, życie to nie wymysły z programu TV" - skwitował.

Widzka wspomniała o "Helence" na Instagramie Piotra. O co chodzi?

Dlaczego widzka zapytała o "Helenkę"? Piotr w programie naciskał na Dorotę w kwestii posiadania potomstwa. W jednej ze scen para spacerowała po Lublinie i minęła ojca z małym dzieckiem. Uczestnik wypalił wówczas, żeby jego żona "dobrze się przyjrzała", bo będzie tak biegał "z Helenką". Sceny te bardzo nie spodobały się widzom programu. Widać było także, że Dorota i Piotr nieco inaczej wyobrażają sobie tak poważną kwestię jak potomstwo czy wspólne zamieszkanie.