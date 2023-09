Z pewnością każdy z was pamięta "Pamiętniki z wakacji". Program, podobnie jak inne paradokumenty, cieszył się sporą popularnością wśród widzów. Niektóre sceny stały się kultowe, a bohaterowie dzięki nim zyskali sławę i swoje pięć minut w mediach społecznościowych. O programie powstało także mnóstwo filmów na YouTubie. Streamerzy bardzo chętnie przypominają najlepsze i najciekawsze odcinki, które z pewnością wzbudzają w widzach sentyment. Być może kiedyś przeszło wam przez myśl, by zgłosić się do programu. Jeśli tak, to z pewnością zainteresuje was to, ile moglibyście zarobić. Więcej kadrów z programu znajdziesz w galerii na górze strony.

Uczestnicy "Pamiętników z wakacji" z pewnością nie mają na co narzekać

Rekrutacją do programu zajmuje się znana w branży firma, Casting Polot. Odpowiedzialna jest nie tylko za "Pamiętniki z wakacji", lecz także m.in. za "Trudne sprawy". Jeden z dziennikarzy Onetu wziął udział w castingu do produkcji i postanowił podzielić się tym, co zaoferowali mu twórcy. Okazuje się, że za trzy tygodnie nagrań zaproponowano mu gwarantowaną, minimalną kwotę w wysokości trzech tys. zł brutto. Płaca może być zatem sporo wyższa, z pewnością wszystko zależy także od roli, którą się gra. Co więcej, uczestnicy mają zapewnione darmowe loty, zakwaterowanie i wyżywienie. Do takiej produkcji może dostać się tak naprawdę każdy, ponieważ nie jest wymagane żadne doświadczenie aktorskie. Szczegóły dotyczące castingu znajdziesz na końcu artykułu.

"Pamiętniki z wakacji" niebawem powrócą do telewizji. Gdzie będzie można je zobaczyć?

Nagrania do nowych odcinków mają ruszyć już we wrześniu. Serial na antenę może trafić dopiero późną jesienią tego roku. Nie wiadomo, na którym kanale Grupy Polsat Plus zobaczymy nowe "Pamiętniki z wakacji". Twórcy zapowiadają "wspaniałą, wakacyjną przygodę w gorącej Hiszpanii". Czekacie na reaktywację programu? ZOBACZ TEŻ: Dorosły syn Macieja Orłosia wystąpił w "Ukrytej prawdzie". Dziękuje Urbańskiemu i pisze o zarobkach