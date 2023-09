"MasterChefa" w polskiej telewizji można oglądać od 2012 roku. Choć od blisko dekady program nie przechodził większych rewolucji, ostatnio postanowiono na kilka istotnych zmian. Od początku emisji kulinarne show TVN miało troje jurorów: Magdę Gessler, Michela Morana i Annę Starmach. Niedawno okazało się, że w dwunastej edycji popularnego na całym świecie formatu gwiazdy kuchni nie spotkają się już w tym składzie. Do znanej publiczności trójcy dołączył kucharz i dziennikarz kulinarny Tomasz Jakubiak. Nowy sezon wystartował także od razu od zmagań wyłonionych 14 uczestników, a nie - jak do tej pory - od castingów. Jak na te zmiany zareagowali widzowie?

Do "MasterChefa" dołączył Tomasz Jakubiak. Widzowie komentują nowego jurora

Widzowie pozytywnie ocenili pojawienie się w programie Tomasza Jakubiaka. Zgodnie twierdzą, że juror wprowadził nową energię do formatu. "Powiew świeżości", "Uwielbiam Tomka", "Tomek Jakubiak. Brawo! Super, że jest" - czytamy opinie fanów w mediach społecznościowych show TVN-u. Mogą kojarzyć Tomasza Jakubiaka z wystąpień w m.in. "Pytaniu na śniadanie" czy "Dzień dobry TVN". W siódmej edycji "MasterChefa Juniora" zastąpił Mateusza Gesslera w fotelu jurorskim. Widzowie polubili go też za jego własny program "Jakubiak lokalnie". Jest autorem licznych felietonów publikowanych na łamach magazynu "Moje Gotowanie".

Nowy "MasterChef" pokazany bez etapu castingów. Widzowie rozczarowani

Fani programu nieco mniej optymistycznie podchodzą jednak do zrezygnowania z pokazania etapu castingów. To, co działo się wcześniej podczas przesłuchań, wyjawił pokrótce lektor na początku odcinka. Widzom nie spodobał się ten zabieg. "No proszę was… Castingi były naprawdę fajnym rozpoczęciem nowego sezonu. A tu na dzień dobry czternastka", "Szkoda, że nie ma odcinków castingowych, tak jak było we wcześniejszych edycjach", "Nie podoba mi się ta zmiana z castingami. Szkoda" - czytamy. Oglądacie nowe odcinki "MasterChefa"? Dajcie znać, co sądzicie o ostatnich zmianach.