Na ekranach telewizorów właśnie pojawiła się 12. odsłona programu "Top Model". Wielki powrót show miał miejsce 2 września 2023 roku. Program cieszy się sporą popularnością od wielu lat. Zwycięzca wielkiego finału może liczyć na łatwy start w świecie mody. Wygranego czeka kontrakt z agencją modelingową, 200 tysięcy złotych oraz sesja okładkowa w magazynie "Glamour". W sieci od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy na temat pierwszego odcinka. Nie wszystkie były pozytywne.

Zobacz wideo Katarzyna Sokołowska o nowym sezonie Top Model. "Oni w pigułce dostają szkołę zawodu i szkołę życia"

Za nami pierwszy odcinek nowego sezonu "Top Model". Pojawiły się słowa krytyki

Póki co, w programie "Top Model" niewiele zmieniło się od poprzednich sezonów. Jury pozostało takie samo, w składzie: Joanna Krupa, Katarzyna Sokołowska, Dawid Woliński i Marcin Tyszka. W pierwszym odcinku nowej odsłony jurorzy oceniali kandydatów na castingach. To właśnie wtedy pojawiły się negatywne komentarze od widzów show. Nie każdemu przypadło do gustu to, że uczestnicy przedstawiają wzruszające historie w programie. Zdaniem fanów, smutna przeszłość nie powinna wpływać na decyzję jurorów. "Szkoda, że ten program coraz bardziej schodzi na psy. Nie jakość a oglądalność", "Kiedy się skończą te ckliwe historie, a zacznie "Top Model"?" - pisali w komentarzach.

Nowy sezon "Top Model" póki co zaskoczył widzów. W pewnym momencie doszło do nietypowej sytuacji. Jedna z kandydatek weszła do studia z opaską na oczach. Szybko okazało się, że jej partner uznał casting za dobry moment na oświadczyny. Uczestniczka przeszła do kolejnego etapu. I ten moment spotkał się z falą krytyki. "Dziewczyna przeszła, bo partner się jej oświadczył? Nie widziałam entuzjazmu w jury, a dziewczynie dali szansę", "Nawet nic nie skomentowali jej urody ani figury, ale przeszła sobie ot tak" - pisali zdenerwowani telewidzowie na Instagramie. Więcej zdjęć jurorów "Top Model" znajdziecie w galerii na górze strony.

Jedna osoba pozytywnie zaskoczyła widzów "Top Model"

Pomimo ogromnej krytyki, pewna zmiana spodobała się widzom programu "Top Model". W tym roku wraz z Michałem Pirógiem pierwszy odcinek poprowadziła modelka Sylwia Butor. Kobieta wspiera uczestników, którzy marzą o szansie na udział w programie. Fani bardzo pozytywnie ją odebrali. "Powinniście zatrudnić Sylwię na stałe! Po pierwszym odcinku oraz udziale gościnnym rok temu widać, że jest świetna" - czytamy w komentarzach. ZOBACZ TEŻ: Stylowa Katarzyna Sokołowska na ramówce TVN-u. Ten zamiennik marynarki to strzał w dziesiątkę