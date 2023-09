Program "Pytanie na śniadanie" towarzyszy widzom TVP2 od 2002 roku. 2 wrześnie 2023 roku słynna śniadaniówka obchodziła swoja 21. urodziny. Z tej okazji stacja wypuściła odcinek specjalny. Całość miała formę przyjęcia, w którym wzięli udział wszyscy prowadzący show. Z reguły studio "Pytania na śniadanie" jest zorganizowane tak, że po jednej stronie siedzą gospodarze, a po drugiej - goście. Tym razem wszystko zostało przearanżowane. Świętowania z okazji urodzin było aż za dość. Odcinek został poprowadzony przez Aleksandra Sikorę.

"Pytanie na śniadanie" obchodzi 21. urodziny! Z tej okazji w sieci pojawiły się wyjątkowe zdjęcia

Wyjątkowy odcinek "Pytania na śniadanie" był również relacjonowany w mediach społecznościowych. Na oficjalnym profilu na Instagramie pojawiło się mnóstwo zdjęć gospodarzy programu. Nie obyło się również bez podziękowań dla widzów. Posty śniadaniówki regularnie ogląda ponad 150 tysięcy internautów. Gospodarze "PnŚ" postanowili podzielić się wyjątkowymi fotografiami. Na koncie pojawiły się zdjęcia z dzieciństwa czterech prezenterów.

Z okazji 21. urodzin, część prezenterów udostępniła swoje zdjęcia z najmłodszych lat. Nie zdradzono jednak, kto konkretnie pojawił się na dawnych ujęciach. Dano widzom szansę na odgadnięcie, kim są osoby na fotografiach. Fani poradzili sobie bezproblemowo. "A ja stawiam, że na pierwszym zdjęciu Tomasz Wolny, na drugim: Robert Koszucki, trzecie zdjęcie to Kasia Cichopek, a czwarte to Tomasz Kammel. Wszystkiego, co najlepsze z okazji urodzin!" - napisał jeden z internautów. Oprócz tego, w sieci pojawiły się słowa uznania od obserwatorów. "Życzę wam kolejnych lat w takiej rodzinnej atmosferze, radości i uśmiechu" - czytamy w sekcji komentarzy.

Tak wyglądała impreza z okazji urodzin "Pytania na śniadanie"

Nie da się ukryć, że ten odcinek "Pytania na śniadanie" przypominał prawdziwą biesiadę. Szczególną uwagę przyciągnął Tomasz Kammel, który wcielił się w rolę "żartownisia". Podczas rozmów z pozostałymi gospodarzami nie omieszkał sypać żartami. Dzięki temu, odcinkowi towarzyszyła aura autentycznego przyjęcia. Kammel często wtrącał się, aby powiedzieć coś zabawnego. Nie da się ukryć, że zdecydowanie rozluźnił atmosferę. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony. ZOBACZ TEŻ: "Pytanie na śniadanie" nie chce być gorsze? TVP reaguje na zmiany w TVN-ie

'Pytanie na śniadanie' 21. urodziny fot. KAPIF.pl