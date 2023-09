Rozpoczęła się nowa edycja programu "Twoja twarz brzmi znajomo". To już 19. odsłona muzycznego show. W rolę jurorów wcielili się Paweł Domagała, Robert Janowski i Małgorzata Walewska. O atmosferę zadbali Maciej Rock i Maciej Dowbor, którzy przez kolejne odcinki będą prowadzić program. Widzowie mogli podziwiać ośmiu uczestników. Pewien występ szczególnie przyciągnął wzrok fanów. Niestety, nie obyło się bez słów krytyki.

Za nami pierwszy odcinek show "Twoja twarz brzmi znajomo". Widzowie zwrócili uwagę na pewien szczegół. Przesada?

W pierwszym odcinku nowego sezonu programu "Twoja twarz brzmi znajomo" wygrała Jagoda Szydłowska. Kobieta nie jest obecna w polskim show-biznesie. Wygrała jednak specjalny casting, dzięki któremu dostała szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności. Wśród uczestników znajdziecie między innymi Nicka Sincklera. To właśnie jego występ był szeroko komentowany w sieci. Tym razem nie chodziło o głos artysty. Widzowie byli zawiedzeni charakteryzacją.

Nick Sinckler wcielił się w tegoroczną zwyciężczynię Eurowizji, Loreen. Wykonał słynną piosenkę "Tattoo". Jurorzy nie kryli zachwytu. "Było wspaniale i pod względem wokalnym i pod względem energetycznym, i aktorskim, i w ogóle pod każdym innym" - mówiła Małgorzata Walewska w programie. Widzowie podzielili jej zdanie. Ich zdaniem wszystko było świetnie, jednak poza jednym szczegółem. Zawiodła ich charakteryzacja uczestnika. Fani nie szczędzili słów w mediach społecznościowych. "Trochę to obraza dla Loreen, boo zrobili masakrę straszną z wyglądu...", "Loreen powinna pozwać produkcję", "Tak zbezcześcić Lorren - nie mówię tu o Nicku miał do wykonania zadanie, ale o charakteryzacji" - pisali w sekcji komentarzy na Instagramie. A wy co sądzicie? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Znamy zwyciężczynię nowej edycji programu. Co na to fani?

W pierwszym odcinku programu "Twoja twarz brzmi znajomo" nie zabrakło emocji. Zwyciężczynią została Jagoda Szydłowska. Dzięki temu zdobyła nagrodę dziesięciu tysięcy złotych. Całą kwotę przekazała podopiecznym fundacji "Mam Marzenie". Widzowie byli zadowoleni z jej występu. Na scenie czuła się jak ryba w wodzie. "Głos idealny i jak śpiewała, i jak mówiła, do tego ruchy Agnieszki perfekcyjnie odwzorowane! Brawo, co za rozpoczęcie!", "Totalnie zasłużone" - czytamy w komentarzach na profilu na Instagramie.