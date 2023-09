Właśnie rozpoczęła się kolejna edycja programu "Twoja twarz brzmi znajomo". To już 19. odsłona muzycznego show. Za nami pierwszy odcinek. Każdy uczestnik zaprezentował umiejętności wokalne, wcielając się w jedną ze znanych gwiazd muzycznych. Skład jury się nie zmienił. Występy były oceniane przez Pawła Domagałę, Małgorzatę Walewską i Roberta Janowskiego. Fani programu byli także zabawiani przez tych samych prowadzących: Macieja Rocka i Macieja Dowbora.

Nowy sezon show "Twoja twarz brzmi znajomo". Znamy zwycięzcę. Co na to fani?

W nowym sezonie programu wzięło udział ośmioro uczestników. Na pierwszy ogień poszła debiutująca Jagoda Szydłowska. Kobieta wcześniej wygrała casting, który pozwolił jej na występ w muzycznym show. Zaprezentowała piosenkę Agnieszki Chylińskiej, "Kiedyś do ciebie wrócę". Jurorzy już na samym początku byli pozytywnie zaskoczeni. Jako druga zaprezentowała się Ewelina Flinta, która tego wieczoru wcieliła się w Lizzo. Następnie fani mogli podziwiać Marcina Januszkiewicza. Aktor stanął przed ogromnym wyzwaniem. Wystąpił jako Debbie Harry z zespołu Blondie.

Czwartym uczestnikiem był Jakub Gąsowski. Syn Piotra Gąsowskiego aktywnie działa w polskim show-biznesie. W programie "Twoja twarz brzmi znajomo" wcielił się w Freda Dursta z Limp Bizkit. Następnie swoje umiejętności pokazała Pola Gonciarz. Świeżo upieczona absolwentka Akademii Teatralnej wystąpiła jako Kylie Minogue. Później jury oceniało występ Nicka Sincklera, który zaśpiewał piosenkę "Tattoo". Na scenie pokazał się jako zwyciężczyni Eurowizji, Loreen. Jako siódmy wystąpił Kuba Szmajkowski, który wcielił się w Justina Haywarda z The Moody Blues. Ostatnia na scenie wystąpiła Magda Kumorek, która na kilka minut zamieniła się w Mroza.

Po długich naradach jurorów, a także głosowaniu uczestników, w końcu widzowie usłyszeli werdykt. Zwyciężczynią została Jagoda Szydłowska. Otrzymała czek na dziesięć tysięcy złotych. Pieniądze z wygranej przekazała podopiecznym fundacji "Mam Marzenie". "Tak naprawdę masz mnóstwo energii. Przy tobie nawet Maciek Rock jest oazą spokoju. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Wyglądasz, mówisz, jak Chylińska. Super. Cieszę się, że to ty wygrałaś ten casting, a nie nikt inny" - mówił o uczestniczce Paweł Domagała. Więcej zdjęć uczestników nowej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" znajdziecie w galerii na górze strony.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Fani wyrazili swoją opinię w mediach społecznościowych

Tuż po ogłoszeniu werdyktu, w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani programu wyrazili swoją opinię w mediach społecznościowych. Choć zwykle głosy są podzielone i nie brakuje krytyki, tym razem komentarze zaskakują. Większość z widzów nie ukrywała, że występ Jagody Szydłowskiej był wyjątkowo udany. "Czuła się jak ryba w wodzie! Głos idealny i jak śpiewała i jak mówiła, do tego ruchy Agnieszki perfekcyjnie odwzorowane! Brawo, co za rozpoczęcie!", "Totalnie zasłużone" - czytamy w komentarzach. A wy co sądzicie? Zgadzacie się z werdyktem?