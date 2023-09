Mikołaj Roznerski będzie rozchwytywany w "M jak miłość". W życiu jego bohatera pojawi się nowa miłość

Jesienne ramówki telewizyjne obfitują w nowości, ale też powakacyjne powrotu ulubionych programów i seriali Polaków. Nie inaczej jest z TVP 2, które serwuje widzom kolejne emocje w "M jak miłość". W emitowanym od końca sierpnia sezonie pojawią się znani bohaterowie, ale nie zabraknie też nowych twarzy. Oj, będzie się działo.

Zobacz wideo Mikołaj Roznerski rozstał się z Kalską. Co dalej z ich wątkiem w „M jak miłość"?

"M jak miłość" powraca. Marcin będzie mieć u boku nową kobietę

Reżyserzy "M jak miłość" uznali, że u Marcina Chodakowskiego, którego gra Mikołaj Roznerski, stabilizacja nie zagości na długo. Choć bohater nie jest w dobrej formie i będzie topić smutki w alkoholu, kobiety nie będą odpuszczać. Łudząco podobna do niewiernej żony Asia pojawi się w serialu już niebawem. Odtwórczynią roli została Alina Szczegielniak i to właśnie ona zbliży się do serialowego Marcina. W życiu detektywa jest jednak już pewna kobieta - Kama, w którą wciela się Michalina Sosna. Czy dojdzie do walki o mężczyznę?

Marcin będzie tęsknić za Izą. Szykują się zmiany w "M jak miłość"?

Co już wiadomo na temat nowej serii "M jak miłość"? W 1741. odcinku seriali Marcin spędzi wieczór u boku Kamy, której postanowi pomóc. Za jej namową będzie ochraniał wieczór panieński, który przerwie agresywny były jednej z kobiet. W międzyczasie to Kama uratuje Marcina przed Asią - jej koleżanką z pracy, która okaże się być złodziejką. Nie wiele będzie brakować, by kobieta przekonała bohatera Roznerskiego do spędzenia z nią nowy.

Wiadomo jednak, że w tym samym odcinku emocji będzie co niemiara. Chodakowski nie będzie mógł przeboleć... zdrady Izy (Adriana Kalska), która jeszcze przed wakacjami wdała się w romans z Radkiem (w tej roli Phillippe Tłokiński). Kobieta nie miała żadnych skrupułów, by na oczach dzieci flirtować z nowym partnerem. Zdradzony Marcin w 1741. odcinku będzie wciąż jednak tęsknił za ukochaną i wspominał najpiękniejsze momenty, które spędził żoną. Podczas samotnej przechadzki po mieście wyrzuci nawet swoją obrączkę, ale i to nie pozwoli mu zapomnieć. Więcej zdjęć z serialu "M jak miłość" dostępnych jest w galerii.