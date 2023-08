Nowy sezon "Hotelu Paradise" jeszcze na dobre się nie rozkręcił, a już zrobiło się naprawdę gorąco i napięcie sięga zenitu. Nowa uczestniczka Łucja ledwo weszła do hotelu i od razu stała się wrogiem numer jeden. Dlaczego? Według pozostałych dziewczyn stanowi realne zagrożenie dla trwałości ich związków, a te mają zaledwie kilka dni. Jak twierdzą widzowie, pozostałe mieszkanki hotelu wręcz ociekają jadem i będą chciały jak najszybciej pozbyć się zagrożenia, a traktowanie kilkudniowych związków jako poważne zobowiązania jest wręcz śmieszne. W najnowszym odcinku serii doszło nawet do konfrontacji między Łucją a jedną z dziewczyn podczas Puszki Pandory. Nowa wyznała, że w jej typie jest Marvin, Michał i Roch, a to tylko dolało oliwy do ognia. "Najlepszy odcinek, jaki oglądałam we wszystkich edycjach" - podsumowała w mediach społecznościowych jedna z fanek.

"Hotel Paradise". Starcie Łucji i Karoliny. Nowa uczestniczka zarzuciła partnerce Marvina zaborczość

W najnowszym odcinku "Hotelu Paradise" nowa uczestniczka zarzuciła dziewczynom, że po wejściu do hotelu została potraktowana jako zagrożenie, bo pozostałe dziewczyny się jej boją. "Już na samym wstępie potraktowałaś mnie, jak realne zagrożenie i tak naprawdę to daje też znak "ok, tu mam szansę" - zwróciła się do Karoliny Łucja podczas Puszki Pandory. "To nie musisz się przejmować, jeśli chodzi o realne zagrożenie" - odpowiedziała stanowczo Karolina. Nowa uczestniczka nie dawała za wygraną i postanowiła jeszcze raz zaczepić "koleżankę". "Nie uważasz, że twoja zaborczość może odsunąć Marvina od ciebie?" - wypaliła Łucja. Karolina podkreśliła, że nie jest zaborcza, tylko odczuła, że jej partner zainteresował się Łucją, więc postanowiła sama ją o to zapytać.

Myślę, że bardzo sterujesz Marvinem i nie wiem, czy on długo z takim nastawieniem wytrzyma - stwierdziła Łucja.

A mi się wydaje, ze bardzo chcesz podjudzać - odpowiedziała Karolina.

"Hotel Paradise". Widzowie zażenowani zachowaniem dziewczyn

Widzowie "Hotelu Paradise" w mediach społecznościowych na bieżąco relacjonują odcinki. Przede wszystkim wyśmiewana jest ogromna zażyłość zaledwie kilkudniowych związków. "Uważam ze program już można zakończyć, bo przecież są same mocne pary po dwóch dniach" - stwierdziła jedna z widzek. Po konfrontacji Karoliny i Łucji wszyscy wstawili się za nową uczestniczką i stanowczo skrytykowali zachowanie pozostałych dziewczyn. "Kobity, opanujta się" - dorzuciła jedna z widzek. A Wy, co o tym sądzicie? "Hotel Paradise" możecie oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVN7 i Playerze, o godzinie 20:00.