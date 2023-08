To już ostatnie powtórki "Milionerów" przed powrotem Huberta Urbańskiego na antenę TVN. 4 września na widzów czekają nowe odcinki i kolejni gracze będą mieli szansę sprawdzić się w teleturnieju. W ostatnim odcinku grę kontynuował student prawa z Warszawy, Karol Moszumański. Gracz miał problem z wydedukowaniem, co łączy łosia, sarnę i daniela. Nie pomogło nawet koło ratunkowe i w konsekwencji musiał skończyć grę. Jaka była prawidłowa odpowiedź? Chodziło o suknię. "W gwarze łowieckiej sierść zwierzyny płowej, to niestety suknia. A zmiana sierści z letniej na zimową i odwrotnie, to zmiana sukni" - wyjaśnił Hubert Urbański. Jak poszło graczom w 617. odcinku? Klaudia miała marzenia o własnym lokum i była bardzo blisko wygrania wielkich pieniędzy. Poległa na pytaniu z dziedziny muzyki. Straciła 210 tysięcy złotych, a do domu zabrała gwarantowane 40.

"Milionerzy". Straciła szansę na milion przy pytaniu o album zespołu The Beatles

W 617. odcinku "Milionerów" grę kontynuowała Klaudia Rymut z okolic Rzeszowa. Uczestniczka ukończyła Uniwersytet Jagielloński i pracuje jako analityczka do spraw ryzyka produktu. Za wygrany milion chciałaby kupić własne mieszkanie w Krakowie. Gra szła jej wyśmienicie i odcinek rozpoczęła z dwoma kołami ratunkowymi. Kolejne pytania nie sprawiły jej większych problemów. Wątpliwości pojawiły się przy zagadnieniu za pół miliona, które dotyczyło Białego Albumu The Beatles. Klaudia od razu przyznała, że nie ma pojęcia, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Na tym etapie zostało jej ostatnie koło ratunkowe, więc o pomoc poprosiła publiczność, która niestety nie była jednomyślna. 39 proc. zagłosowało na Georga Harrisona i właśnie taki strzał zdecydowała się oddać Klaudia. Niestety.... pudło. "Niestety nie! Eric Clapton, zagrał incognito na płycie wtedy nie wymieniono jego nazwiska" - podsumował Hubert Urbański. Znaliście prawidłową odpowiedź?

Kto gra solo na gitarze elektrycznej w utworze "While My Guitar Gently Weeps" na płycie "The Beatles" zwanej Białym Albumem?

A. Jimi Henrix

B. Eric Clapton

C. George Harrison

D. Jimmy Page

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 603. odcinku "Milionerów" pani Olga dotarła do pytania za ćwierć miliona złotych. Okazało się ono jednak zbyt trudne. Hubert Urbański zapytał o herb szlachecki. Po konsultacji z przyjacielem uczestniczka zdecydowała się na strzał. Niestety, w tym przypadku ryzyko nie opłaciło się i kobieta odpadła z gry. W 604. odcinku "Milionerów" pan Marcin usłyszał przyrodnicze pytanie. Uczestnik zagrał odważnie i dzięki temu mógł kontynuować walkę o główną nagrodę.