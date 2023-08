Siostra Zofii Zborowskiej dostała nową pracę. I to w TVN. Hanna Zborowska Neves zrobi większą karierę?

Wszystko wskazuje na to, że tej jesieni widzowie nie będą mogli oderwać się od telewizorów. Stacja TVN przyszykowała dla nich coś specjalnego. Nowy program o nazwie "Pojedynek na podróże" będzie rywalizacją o mistrzowski tytuł w organizacji wycieczek na własną rękę. Udział w nim wezmą dwie pary słynące z zamiłowania do podróżowania po całym świecie. Swoimi patentami oraz cennymi wskazówkami zamierzają podzielić się na wizji.

"Pojedynek na podróże". TVN startuje z nowym programem

Hanna Zborowska Neves przygotowania do pierwszej wyprawy skrupulatnie relacjonuje w sieci. Kogo zabierze ze sobą? Jak wynika z najnowszych informacji, program będzie emitowany już od 3 września na antenie TVN Style. Uczestnicy nowego formatu będą mieli pewne zadania. W ściśle ograniczonym budżecie będą musieli zorganizować dwie wyprawy w różne zakątki świata. Która z nich skradnie serca widzów?

Pierwsza para, która wystąpi w "Pojedynku na podróże" to Kasia i Kuba. W mediach społecznościowych opisują się jako odważni i zakręcenie podróżnicy. Prowadzą własną markę o nazwie "Podróż odbyta". Do pojedynku z nimi stanie Hanna Zborowska Neves, której w zależności od miejsca będzie towarzyszyć mama Maria Winiarska, siostra Zofia Zborowska lub inna bliska osoba.

"Pojedynek na podróże". Hanna Zborowska Neves ma już partnera na pierwszą wyprawę

Hanna Zborowska Neves uchyliła rąbka tajemnicy w mediach społecznościowych. Celebrytka właśnie opublikowała nowy post na Instagramie. Z relacji wynika, że znalazła już partnera do pierwszej podróży. Piotr Czaykowski na co dzień pracuje w modelingu, ale widzowie mogą go kojarzyć z drugiej edycji programu "Azja Express". Wówczas mężczyzna wystąpił u boku Michała Piróga. Wygląda na to, że już niebawem znowu pojawi się w telewizji. Para jako pierwszy kierunek podróży wybrała słoneczną Grecję. "Nowi greccy bogowie" - napisała Zborowska Neves.