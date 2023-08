Randkowe reality show doskonale sprawdza się w polskich warunkach. Show-biznes dostaje w ilościach hurtowych nowych influencerów, a widzowie uwielbiają obserwować kłótnie i romantyczne uniesienia par na ekranie. Stacje telewizyjne prześcigają się w realizacji kolejnych formatów. Tym razem takie wyzwanie podjął Polsat i ma dla widzów nową propozycję. Już wkrótce rusza "Temptation Island Polska". Na czym polega program i kogo w nim zobaczymy? Z pewnością będzie to duży test wierności dla biorących w nim udział par. Poznajcie uczestników, których już wkrótce zobaczymy w Polsacie.

"Temptation Island Polska". Polsat zrobił parom prawdziwy test wierności. Poznajcie uczestników

Nowy program "Temptation Island Polska" już od 6 września będzie można oglądać w Polsacie. Emitowany będzie w każdą środę o godzinie 21:05. Tym razem w roli prowadzącego zobaczymy lubianego przez widzów Michała Figurskiego. Na czym polega nowy format stacji? "Temptation Island" to test wierności dla czterech par, które na czas trwania show zostały rozdzielone i zamknięte w oddzielnych willach. Nie trzeba chyba dodawać, że pokus wokół będzie wiele, a te najbardziej kuszące to atrakcyjni single i singielki. Pod koniec programu poznamy, która z par przetrwała tę próbę.

Bettina Żygłowicz (23 lata) i Michał Kulesza (26 lat)

Bettina i Michał poznali się na Instagramie. Ona napisała do niego wiadomość, ale ponieważ był wtedy w relacji z inną kobietą, nie odesłał żadnej odpowiedzi. Rok temu mieli okazję się spotkać i szybko się w sobie zakochali. Zaczęli od związku na odległość, ale w końcu postanowili razem zamieszkać. Oboje planują już wspólną przyszłość. Czy uda im się zrealizować te plany? Z pewnością pobyt na "Temptation Island Polska" zweryfikuje ich uczucie.

Bettina i Michał

Dominika Woźniakowska (23 lata) i Jakub Matysiak (24 lata)

Dominika i Kuba poznali się przez wspólnych znajomych. Parą są już od czterech lat. Zaczęło się bardzo romantycznie, bo na początki Kuba zaprosił Dominikę na studniówkę. Oboje nadal mieszkają jeszcze z rodzicami, ale już planują wspólne lokum. Ukochana Jakuba przyznała, że z niecierpliwością czeka na oświadczyny, ale jemu chyba nie śpieszy się do tak poważnych kroków. Już wkrótce przekonamy się, czy ich związek przetrwa.

Dominika Woźniakowska i Jakub Matysiak

Joanna Umiastowska (35 lat) i Piotr Motyka (40 lat)

Joanna i Piotr poznali się przez aplikację randkową i od trzech lat tworzą szczęśliwy związek. Na początku mieszkali bardzo daleko od siebie. Asia w Polsce, a Piotr w Hiszpanii. W końcu to on zdecydował się na życiową rewolucję i przeprowadził się do Polski, aby być bliżej ukochanej. Piotr cieszy się sporym zainteresowanie płci przeciwnej, co często wzbudza ogromną zazdrość u Asi. Pobyt na "Temptation Island Polska" to z pewnością wielki test dla jej cierpliwości i tolerancji.

Joanna Umiastowska (35 lat) i Piotr Motyka (40 lat)

Maria Laskowska (28 lat) i Edward Hładki (34 lata)