W 615. odcinku "Milionerów" grę kontynuował Zbigniew Szcześniak, zastępca burmistrza z Białej Rawskiej. W poprzednim odcinku teleturnieju gracz zdążył odpowiedzieć na trzy pytania. Przez rozgrywkę pędził jak burza. Część odpowiedzi znał jeszcze zanim Hubert Urbański przeczytał mu dostępne warianty. Pierwsze koło wykorzystał na pytaniu za 40 tysięcy złotych. Kłopoty z odpowiedzią pojawiły się także przy pytaniu za 125 tysięcy złotych. Pan Zbigniew zaufał intuicji i zdecydował się na strzał. Jak się szybko okazało, była to błędna decyzja i tym samym odebrał sobie szanse na milion. Sprawdźcie, czy znalibyście prawidłową odpowiedź.

REKLAMA

Zobacz wideo Pytania, które mocno zaskoczyły uczestników teleturnieju "Milionerzy". Odpowiedzielibyście na nie?

"Milionerzy". Gracz zdecydował się na strzał. Pomylił się i stracił szansę na milion

W 615. odcinku "Milionerów" pan Zbigniew doskonale radził sobie ze zdobywaniem kolejnych pułapów rozgrywki, ale wątpliwości pojawiły się przy pytaniu o miernik wartości pokarmowej kasz. Gracz zdecydował, że kwota warta jest strzału i zasugerował się intuicją i zaznaczył odpowiedź "D: miarę węglowodanową". Niestety tym razem go zawiodła i odpowiedź okazała się błędna. "Jednostka owsiana była dobrą odpowiedzią. Pasza to substancja pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego stanowiąca pożywienie zwierząt gospodarskich. Jeden kilogram owsa umożliwia zwierzęciu wyprodukowanie około 150 gramów tłuszczu" - podsumował Hubert Urbański. Znaliście prawidłową odpowiedź na to pytanie?

Miernik wartości pokarmowej kasz, używany też do określania zapotrzebowania bydła na pożywienie, to:

A: jednostka owsiana

B: indeks kiszonki

C: probierz zielonki

D: miara węglowodanowa

Milionerzy fot. screen Player.pl

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 609. odcinku "Milionerów" wystąpił pan Mateusz. Miał odpowiedzieć na pytanie związane z piosenką polityczną Pawła Kukiza. Uczestnik zaryzykował i udało mu się zdobyć 125 tysięcy. Niestety, odważna gra nie zawsze się opłaca. Przy następnym pytaniu odpadł i opuścił studio z 40 tysiącami złotych. W 608. odcinku zagrała pani Kinga. Niestety, bohaterka nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie związane z twórczością Stanisława Wyspiańskiego. Musiała pożegnać się z programem. ZOBACZ TEŻ: "Milionerzy". Gra szła pani Kindze jak po maśle. Pokonało ją pytanie o cytat ze znanej powieści