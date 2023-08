"Jeden z dziesięciu" to teleturniej, który emitowany jest w telewizji od niemal trzech dekad. Mimo upływu czasu program cieszy się niesłabnącą popularnością i zamiłowaniem wśród widzów. W jednym z odcinków mieliśmy okazję śledzić poczynania pani Aleksandry. Kobieta zwyciężyła odcinek. Mimo to bardzo podpadła widzom. Co poszło nie po ich myśli?

"Jeden z dziesięciu". Pani Aleksandra skompromitowała się wypowiedzią

Największe oburzenie wśród widzów wywołały wypowiedzi uczestniczki na temat wiedzy z dziedziny historii i geografii. Kobiecie sporych kłopotów dostarczyło pytanie o dopływ Wisły, nad którym odbyła się jedna z bitew kampanii wrześniowej. Pewna siebie pani Aleksandra niemal od razu uznała, że to Odra spływa do najdłuższej polskiej rzeki. Tym stwierdzeniem wprowadziła w osłupienie nie tylko Tadeusza Sznuka, prowadzącego program, ale i fanów formatu. Dla znacznej części internautów była to jedna z największych kompromitacji w historii produkcji.

"Jeden z dziesięciu". Zwyciężczyni odcinka wzbudziła kontrowersje wśród widzów

Oczywiście chodziło o Bzurę, nad którą od 9 do 22 września 1939 roku trwała największa bitwa kampanii wrześniowej. Po tym odcinku, w mediach społecznościowych programu aż zaroiło się od komentarzy. "Chyba musiał być to najsłabszy odcinek od lat. Wygrywa sympatyczna pani, która uznaje Odrę za dopływ Wisły, i to w pytaniu historycznym" - napisał jeden z internautów. "Wiedza ogólna (historia, systemy polityczne, geografia) nie była atutem pani Aleksandry... Choć już nie tak spektakularnie, to parokrotnie przy innych pytaniach jasno pokazała, że takie tematy nie leżą w obszarze jej zainteresowań. Nieznajomość historii na poziomie elementarnym jest kompromitująca, ale czym jest uznanie Odry za dopływ Wisły?" - dodał kolejny.

Historia teleturnieju jednoznacznie wskazuje na to, że czasem nawet i najlepiej wykształconym uczestnikom zdarza się popełnić prosty błąd. Najprawdopodobniej jest to spowodowane emocjami i towarzyszącym im stresem. Być może tym razem nerwy i zdenerwowanie również wzięły górę.